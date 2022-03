Z největšího středočeského rybníka v Žehuni mizí bahno, bude z něj kompost

Žehuň (Kolínsko) 25. února (ČTK) - Zatím zhruba 20.000 metrů krychlových bahna odstranili dělníci z Žehuňského rybníka na Kolínsku. S rozsáhlými úpravami největšího středočeského rybníka začala loni v květnu společnost Kinský dal Borgo, podle které je v rybníce až jeden milion metrů krychlových bahna. To dlouhodobě zhoršuje kvalitu vody. Do října příštího roku má ze dna zmizet 87.000 metrů krychlových bahna a bude zpracováno na kompost. Firma má v plánu odstranit v dalších fázích projektu až polovinu celkového objemu bahna. ČTK to sdělil ředitel lesního hospodářství společnosti Jiří Žabka.

První etapa úprav rybníka, jejíž významnou částí je právě odbahnění dna, bude stát 60 milionů korun. Celkem 90 procent nákladů pokryje evropská dotace. Odbahňování, které se provádí poprvé od založení rybníka v 15. století, a další revitalizační práce zajišťují firmy Amitera a PAS Natura. Původně měly začít už na přelomu let 2018 a 2019. Projekt se ale podle Žabky zdržel kvůli vyjasňování veřejné podpory a množství administrativy. "K celé záležitosti se musela vyjádřit řada úřadů, takže o dotaci jsme požádali až v roce 2019, čímž se vše minimálně o rok zdrželo," řekl Žabka.

Prvotní rozbory bahna podle něj prokázaly, že je možno ho ukládat na zemědělskou půdu. "Rybníkem protéká řeka Cidlina, která byla hlavně v posledních desetiletích velmi špinavým tokem. Nejdřív jsme vůbec nevěděli, jestli se bahno bude moci nějak používat," doplnil. Zpracování bahna má provést nedaleká zemědělská farma v Choťovicích. Bude z něj vyrábět kompost.

Žehuňský rybník je národní přírodní památkou, jejíž součástí je i evropsky významná lokalita v rámci projektu Natura 2000. Sídlí zde vzácné a ohrožené druhy živočichů zejména ptáků, mlžů a plžů, a rostou tu i vzácné a ohrožené druhy rostlin. Tuto část lokality spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Právě i vysoký stupeň ochrany podle Žabky celý proces prodloužil. "Nepomohlo nám ale ani počasí. Tuhle zimu jsme chtěli udělat mnohem víc, ale kvůli velmi teplé zimě a vysokému průtoku v Cidlině je rybník od Vánoc na vodě, takže odbahňování suchou cestou jsme zastavili a znovu začne až na podzim," řekl. Doposud společnost odstraňovala bahno ze dna pouze suchou cestou, v případě potřeby však nastoupí i sací bagry.

Kromě odbahňování bahna hloubí stavební firma v rákosinách v přítokové části 11 tůní a paralelní koryta. "Rákos je expanzivní, má hluboké kořeny a poměrně rychle zarůstá další části, což blokuje rozvoj biodiverzity. Těmito kroky se nám povede zachovat právě stanoviště vzácných druhů ptáků," uvedl Žabka.

Žehuňský rybník je s rozlohou 258 hektarů největším rybníkem ve Středočeském kraji a devátým největším v České republice. Délkou 5,5 kilometru také patří v Česku k nejdelším. V letech 1492 až 1497 jej nechal zbudovat král Vladislav Jagellonský jako královský rybník.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 2. 2022

Datum uveřejnění: 25. Ăşnora 2022

Poslední změna: 3. bĹ™ezna 2022

