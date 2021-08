Z energetiky strany před volbami zmiňují hlavně nutnost soběstačnosti Česka

Praha 25. července (ČTK) - Z plánů budoucího vývoje české energetiky parlamentní strany před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny zmiňují hlavně nutnost soběstačnosti ČR ve výrobě elektřiny. Nyní Česko část elektřiny exportuje, situace se ale po plánovaném útlumu uhelných elektráren a odstavení starších jaderných bloků pravděpodobně změní. Řešením, které může pomoci je podle většiny stran stavba nového jaderného bloku v Dukovanech. Ve formě, jak by se měla zakázka uskutečnit, i u dalších energetických plánů se už ale zástupci stran v názorech často liší.

Současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který by měl vést kandidátku ANO v Jihočeském kraji, ČTK řekl, že Česko nový jaderný blok potřebuje. "Bez jádra by ČR nebyla energeticky soběstačná, nebylo by možné zajistit potřebnou stabilní a ekonomicky dostupnou čistou, tedy nízkouhlíkovou, elektřinu. Ani by nebylo možné splnit klimaticko-energetické závazky, které máme nejen jako člen EU. Vše potřebné pro tendr je připraveno," uvedl. Zopakoval, že tuzemský energetický mix by měl být do budoucna postaven právě na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích.

Poslanec a odborník Pirátů na oblast energetiky Petr Třešňák sdělil, že strana chce ukončit spalování uhlí v ČR k roku 2033 při spravedlivé transformaci uhelných regionů. Uhelná komise, které spolupředsedá Havlíček, přitom loni v prosinci doporučila odklon od uhlí v ČR v roce 2038. Piráti podle Třešňáka chtějí na energetiku koukat minimálně ve středoevropském kontextu, protože mnoho projektů bude vyžadovat spolupráci více zemí.

Piráti budou do Sněmovny kandidovat v koalici s hnutím STAN. To na dotaz ČTK sdělilo, že ČR potřebuje nový jaderný blok, kvituje vyřazení zájemců z Ruska a Číny z tendru. "Je klíčové, aby se při výstavbě postupovalo skutečně odborně, a tedy na základě jasných ekonomických, technických a bezpečnostních podkladů," uvedlo. "Vzhledem k zeměpisné poloze a přírodním faktorům ČR je nezbytná hluboká integrace s celoevropskou energetickou sítí, po opuštění uhlí budeme mít velké problémy s vlastní kapacitou," dodalo.

Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a lidovci) uvedla, že budoucnost ČR vidí v kombinaci jaderné energie a decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích. "Podporujeme výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy. Budoucnost využití jádra vidíme v menších modulárních reaktorech," doplnila.

Poslanec komunistů Leo Luzar ČTK řekl, že program KSČM v oblasti energetiky je už 30 let stejný. "Bez jaderné energie nejsme schopni zabezpečit energetickou bezpečnost a soběstačnost ČR. Musíme korigovat nesmyslný zelený nátlak ze strany EU, protože by to znamenalo zdražení energií a tepla," uvedl. Míní, že pokud by zhotovitelem nového jaderného bloku bylo konsorcium složené ze zahraničního dodavatele jaderného projektu a českých firem ve většinovém zastoupení, byla by zajištěna i stávající nebo budoucí bezpečnostní rizika, ať by byl dodavatel kdokoliv ze světa.

Ivan Fencl za SPD uvedl, že hnutí podporuje rychlé zahájení stavby nových bloků jaderných elektráren. Ve věci odklonu od uhlí podle něj SPD souhlasí s odklonem v roce 2038, pokud bude v té době jaderná energetika dostatečně robustní a bude z velké části pokrývat všechny energetické potřeby ČR, například nárůst spotřeby elektřiny elektromobily. "Jsme současně velmi skeptičtí ve významném a rychlém proporčním posílení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů (solární a větrné elektrárny). Česká republika nemá optimální podmínky pro tento typ výroby elektřiny," řekl ČTK.

Vládní ČSSD pak podle poslance Petra Dolínka podporuje rozvoj jádra a obnovitelných zdrojů. "Musíme ale rovněž investovat do energetických úspor či vývoje nových technologií jako je vodík či malé jaderné reaktory. Při plánování ale musíme velmi pečlivě dbát na zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti, ale zejména také na udržení dostupných cen. Elektřina zdražuje. Až pětina českých domácností je přitom ohrožena energetickou chudobou," dodal.

