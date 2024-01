Z 220 milionů na výměnu kotlů je v Moravskoslezském kraji utracena čtvrtina

Ostrava 13. ledna (ČTK) - Moravskoslezský kraj má stále dostatek peněz pro zájemce o dotaci na výměnu neekologického kotle. V pátém kole takzvaných kotlíkových dotací má kraj připraveno 220 milionů korun. Od konce července, kdy se zájemci o podporu mohou hlásit, zatím lidé zažádali jen o zhruba čtvrtinu dostupných finančních prostředků. ČTK to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Aktuální výzva je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti, které mohou až do konce srpna získat dotaci na nízkoemisní kotel nebo tepelné čerpadlo. "Rádi bychom ještě jednou připomněli občanům, že máme stále připraveny prostředky na výměnu nevyhovujících kotlů první a druhé třídy za ekologické zdroje tepla. Peníze mohou lidé využít na nový kotel na biomasu, na který mohou získat 130.000 korun. Také je možné dotaci využít na tepelné čerpadlo, zde je příspěvek dokonce ve výši 180.000 korun," uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Šárka Šimoňáková (ANO).



Připomněla, že každou výměnu navíc kraj podpoří ze svého rozpočtu částkou 7500 korun. Žadatelům dávají příspěvek i některá města a obce, a to od 2000 až po 20.000 korun. O dotaci mohou požádat nízkopříjmové skupiny, tedy domácnosti důchodců nebo lidé pobírající příspěvek na bydlení.



Výměnu starých kotlů na uhlí je nezbytné dokončit do konce roku 2026. Částka, kterou má kraj k dispozici, by mohla stačit zhruba pro 1300 zájemců. Zatím krajský úřad obdržel 372 žádostí za necelých 60 milionů korun. Kraj je bude přijímat do 30. srpna.



"Tento termín ministerstvo životního prostředí zvolilo záměrně, je totiž důležitý i kvůli rozhodnutí vlády. K tomuto datu totiž lidé musí ze zákona odstavit všechny kotle první a druhé třídy. Jsou neekologické a mají velmi negativní vliv na kvalitu ovzduší. Proto všem, kteří takový kotel neodstaví a budou v něm nadále topit, hrozí pokuta až 50.000 korun. Proto určitě doporučuji nevyhovující kotle vyměnit," uvedla radní pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). Podle odhadů je v kraji stále ještě zhruba 24.000 až 25.000 nevyhovujících kotlů.



Při dosavadních výzvách se v regionu podařilo vyměnit více než 23.000 kotlů téměř za tři miliardy korun. "Na konci roku jsme v Moravskoslezském kraji úspěšně dokončili třetí výzvu kotlíkových dotací, aktuálně se průběžně vyřizují a proplácejí žádosti z kola čtvrtého a přijímáme žádosti do kola pátého. Kotlíkové dotace jsou pro náš region opravdu velmi důležité, každý neekologický kotel, který se nám podaří odstavit, je dalším krůčkem k čistějšímu ovzduší,“ uvedl hejtman Jan Krkoška (ANO).



