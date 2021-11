Yutong plánuje dosažení nulových emisí do roku 2050

Londýn 1. listopadu 2021 (PROTEXT/PRNewswire) - Výrobce autobusů Yutong před konferencí COP26 oznámil svou iniciativu pro dosažení nulových emisí do roku 2050, která si klade za cíl snižovat emise CO 2 a pomáhat chránit planetu.

Dopravci McGill's a Pelican ve spolupráci se společností Yutong nabízejí autobusovou dopravu s nulovými emisemi od prvního dne COP26 v Glasgow.

Společnost Yutong Bus Co., Ltd. („Yutong", SHA: 600066) zveřejnila v rámci příprav na konferenci COP26, která se koná od 31. října do 12. listopadu ve výstavním centru v Glasgow, svůj návrh iniciativy pro dosažení nulových emisí do roku 2050, v jejímž rámci se 55 autobusů s nulovými emisemi vyrobených společností Yutong připojí k aktuální flotile autobusů města Glasgow a zajistí rychlou a environmentálně šetrnou dopravu pro místní obyvatele. Společně s Mezinárodní asociací veřejné dopravy, britským dovozcem autobusů Pelican Bus & Coach a místními předními provozovateli veřejné dopravy automobilka Yutong hledá nové způsoby úspory energie a snižování emisí uhlíku v oblasti veřejné dopravy.

Autobusový park, který provozuje společnost McGill's, zavedený soukromý provozovatel autobusů ve Velké Británii, se skládá z pětapadesáti plně elektrických autobusů Yutong E12, které jsou vybaveny řadou nejmodernějších prvků přizpůsobených britským řidičům a cestujícím. Uvnitř jsou účelově vyrobené elektrobusy vybaveny technologií společnosti Yutong pro snížení hlučnosti NVH, ergonomickými sedadly a špičkovým bateriovým systémem, díky čemuž nabízejí pohodlnou, bezpečnou a tichou jízdu.

„Urbanizace v budoucnu bude zvyšovat poptávku po udržitelné dopravě na celém světě, který se musí vyrovnávat s vysokými emisemi způsobenými provozem soukromých vozidel, které tvoří asi tři čtvrtiny emisí CO 2 z městské osobní dopravy," uvedl Philip Turner, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje Mezinárodní asociace veřejné dopravy, během slavnostního předávání. „Veřejná doprava je nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit efektivitu cestování, šetřit energií a snižovat emise, což jde ruku v ruce s ekologickými inovacemi, které prosazuje společnost Yutong."

„Společnost Yutong se ujímá vedoucí úlohy při plnění emisních cílů v Číně a ve světě tím, že uvádí na trh první iniciativu v oblasti nulových emisí v čínském autobusovém průmyslu. Klade důraz na technologické inovace, jako je využití obnovitelných zdrojů energie a autonomní řízení, s cílem urychlit vývoj, výrobu, propagaci a implementaci bezuhlíkových a inteligentních přepravních vozidel," uvedl Kent Chang, ředitel divize Yutong Overseas Distribution Sales. „Budeme se i nadále snažit podporovat transformaci inteligentní výroby, urychlovat realizaci ekologického průmyslového řetězce užitkových vozidel a prosazovat kulturu veřejné dopravy."

