WoodMac: Investice do obnovitelných zdrojů v Asii se do roku 2030 zdvojnásobí

Singapur 22. června (ČTK) - Investice do výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v Asii a Tichomoří se do roku 2030 mohou ve srovnání s předchozím desetiletím zdvojnásobit a dosáhnout 1,3 bilionu dolarů (28 bilionů Kč). Převýší tak výdaje na výrobu elektřiny z fosilních paliv, které by měly naopak o 25 procent klesnout a dostat se na 54 miliard USD ročně. Vyplývá to ze zprávy poradenské společnosti Wood Mackenzie (WoodMac).

Foto: Pictures of Money@Flickr.com



"Investice do výroby elektřiny v Asii a Tichomoří jsou největší na světě a očekává se, že v současném desetiletí dosáhnou 2,4 bilionu USD, z toho obnovitelé zdroje budou činit více než polovinu investic do energetiky," uvedl ředitel výzkumu Alex Whitworth. Na investicích do obnovitelných zdrojů se nejvíce podílejí Čína, Japonsko, Indie, Jižní Korea a Tchaj-wan.

Naopak investice do obnovitelných zdrojů v Austrálii, která je lídrem regionu v přechodu k obnovitelné energii, v příštích pěti letech klesnout o 60 procent. Po roce 2030 ale opět vzrostou a dosáhnout v průměru sedmi miliard USD, uvedla WoodMac. "Země zavírá stárnoucí uhelné elektrárny a čelí problémům se spolehlivostí a náklady nejméně o deset let dříve než další asijské země," uvedla analytička Wood Mackenzie Le Xu.

Na investicích do fosilních paliv bude mít do roku 2030 uhlí podíl 55 procent. Po roce 2030 ale podíl uhlí klesne na 30 procent, protože investicím bude dominovat plyn, dodal Whitworth.

Emise oxidu uhličitého v energetickém sektoru regionu pravděpodobně dosáhnout svého vrcholu v roce 2025, kdy mají činit 7,3 miliardy tun, tedy 1,8 tuny na osobu. To je méně než polovina úrovně většiny vyspělých zemí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 6. 2021

Datum uveřejnění: 22. června 2021

Poslední změna: 24. června 2021

