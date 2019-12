WindEurope čeká v EU další silný růst investic do větrné energetiky

Praha 18. dubna (ČTK) - Investice do větrné energie v Evropě by se měly v příštích třech letech dál zvyšovat na nové rekordy a v roce 2021 přesáhnout 100 miliard eur (2,6 bilionu Kč). Vyplývá to z průzkumu odvětvové organizace WindEurope, o kterém informovala agentura Bloomberg. Loni investice činily 65 miliard eur.

Částka zahrnuje investice do nových elektráren, ale také refinanční transakce, fúze a akvizice na úrovni projektů i firem, transakce na veřejném trhu a získání soukromého kapitálu. Větrná energie je podle toho největší investiční příležitostí v energetickém sektoru a loni se na všech investicích podílela 60 procenty.

Výsledkem nových investic v příštích třech letech bude zvýšení instalovaného výkonu větrných elektráren o 53 gigawattů. Současný instalovaný výkon větrných elektráren činí zhruba 190 gigawattů.

Investice do nových elektráren na pevnině loni činily 16,4 miliardy eur a na celkových investicích do nových zdrojů výroby elektřiny v Evropě se tyto investice podílely téměř 40 procenty. Severní a západní Evropa se na rozhodnutích o nových finančních investicích podílely loni 35 procenty, dodala WindEurope.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18.4.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 18. dubna 2019

Poslední změna: 18. dubna 2019

Počet shlédnutí: 4027