Výzva pro stabilizaci rozvoje moderní energetiky v ČR má téměř 600 podporovatelů

Praha 17. června (ČTK) - Výzva Rozumná podpora, která má za cíl podpořit vylepšení novely o podporovaných zdrojích energie tak, aby umožnila stabilizovat rozvoj moderní energetiky a připravila základy pro podporu nových projektů obnovitelných zdrojů, která nebude zátěží pro spotřebitele elektřiny, má téměř 600 podporovatelů z řad firem, obcí i jednotlivců. ČTK to dnes řekl programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák. Výzva byla dnes poskytnuta předsedům všech sněmovních stran.

"Téměř šest stovek firem, domácností či obcí žádá o podporu návrhů, které mohou stabilizovat rozvoj zelené energetiky v Česku a současně otevřít příležitosti pro výstavbu nových solárních elektráren či bioplynových stanic za podmínek tržní aukční podpory. Mezi podporovateli výzvy jsou velké společnosti jako IKEA, inovativní firmy jako Y-soft, tradiční malé české firmy - například Biopekárna Zemanka, starostové obcí - mimo jiné Milan Kazda z Kněžic na Nymbursku nebo zástupci domácností," řekl dnes Sedlák.

Třetí čtení novely by se podle Sedláka mělo uskutečnit v pátek. Sněmovní hospodářský výbor minulý týden za souhlasu vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) doporučil schválit návrhy předsedy lidovců Mariana Jurečky a sociálního demokrata Petra Dolínka, které proti vládnímu návrhu rozšiřují podporu také na fotovoltaické elektrárny uváděné nově do provozu. Malé zdroje s výkonem do jednoho megawattu (MW) by získávaly podporu systémem zelených bonusů a zdroje nad jeden MW aukcí, informovalo Hnutí Duha.

To, že by do plánovaných energetických aukcí mohly být zařazeny i solární zdroje, označil Svaz moderní energetiky za průlomové rozhodnutí. "Vládní novela zařadila mezi zdroje, které by mohly získat aukční podporu pouze větrné a vodní elektrárny či skládkový plyn. Hospodářský výbor podpořil opravu ve formě rozšíření o fotovoltaiku. Tento krok dává smysl z pohledu spotřebitelů. Solární elektrárny jsou totiž nejlevnější zdroj, který může Česko využít pro postupnou dekarbonizaci energetiky," uvedl minulý týden Sedlák.

Vládní předloha má kromě jiného omezit také podporu solárních elektráren, které v Česku vznikly při takzvaném solárním boomu. Havlíček již dříve ve Sněmovně řekl, že pokud by u solárních elektráren bylo takzvané vnitřní výnosové procento (IRR) - zjednodušeně výnosnost investice do obnovitelného zdroje během trvání podpory 8,4 procenta a současně by se o deset procent zvýšila solární daň na projekty z takzvaného solárního boomu, přineslo by to do státního rozpočtu na solární dani čtyři až pět miliard Kč. K tomu by stát ušetřil jednu až dvě miliardy Kč v rámci IRR. Na podporu obnovitelných zdrojů jde nyní ročně přes 45 miliard korun. Část pokryje státní rozpočet, loni šlo o 27 miliard korun. Zbytek hradí spotřebitelé a průmysl.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 6. 2021

Datum uveřejnění: 17. června 2021

Poslední změna: 21. června 2021

Počet shlédnutí: 41