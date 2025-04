Vysokému Mýtu se daří plnit podíl vytříděného komunálního odpadu

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) 2. dubna (ČTK) - Vysokému Mýtu na Orlickoústecku se daří plnit podíl vytříděného komunálního odpadu. Obce mají ze zákona povinnost letos a až do roku 2029 vytřídit alespoň 60 procent, Mýto už vloni dosáhlo hodnoty 64,2 procenta. Ve zprávě radnice to uvedl místostarosta Jan Lipavský (Patrioti pro VM).

Foto: Archiv CZ Biom



"Velký vliv na tento výsledek má kompostárna, kam jsme v minulém roce uložili 1204 tun bioodpadu, který jsme následně recyklovali," uvedl Lipavský.



V roce 2024 město uložilo na skládku 1731 tun odpadu. V přepočtu na jednoho občana to bylo o pět kilogramů více než v předchozím roce. Současně vzrostlo množství vytříděného odpadu. "Sledujeme, zda zvýšení množství odpadu je trend nebo zda se jedná pouze o meziroční výkyv a nějakými efektivními opatřeními se nám podaří množství odpadu snížit," uvedl Lipavský.



Vloni se o 2,7 milionu korun zvýšily celkové náklady na odpadové hospodářství města. Vliv na to měly zejména rostoucí ceny za svoz, likvidaci některých vytříděných složek odpadu nebo jejich předávání do systému. Vyšší byly i mzdové náklady.



Na druhé straně mělo Vysoké Mýto vyšší příjem od společnosti EKO-KOM, která poskytuje příspěvky podle množství vytříděných složek odpadů. Na každého obyvatele města připadalo vloni 23 kilogramů separovaného papíru, 26 kilogramů plastů, 20 kilogramů skla, 30 kilogramů kovů, 97 kilogramů bioodpadu a pět kilogramů vytříděného textilu.



Celkově město vloni na odpadové hospodářství ve Vysokém Mýtě vynaložilo 19,6 milionu korun. Z poplatku za odpad, který vloni představoval 780 korun za občana, získalo 8,2 milionu, za prodej druhotných surovin a z plateb od ostatních obcí dostalo 5,7 milionu korun. Z rozpočtu doplatilo v přepočtu na občana 343 korun.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 4. 2025

Datum uveřejnění: 2.4.25

Poslední změna: 7.4.2025

