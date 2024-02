Vysoké Mýto letos plánuje rozsáhlou obnovu městské kompostárny

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) 1. února (ČTK) - Vysoké Mýto letos plánuje rozsáhlou obnovu městské kompostárny za odhadovanou cenu 7,4 milionu korun. Zařízení je v provozu téměř deset let a některé technologie dosluhují. Ročně kompostárna vyprodukuje 750 tun takzvaného Vysokomýtského humáče, řekl novinářům místostarosta Jan Lipavský (Patrioti pro VM).

Foto: JoanRamonMendoEscoda@Dreamstime.com



Město letos oplotí část areálu kompostárny, vybuduje přístřešek na stroje a na kompost. Postaví také technické zázemí pro obsluhu a pořídí bubnový třídič na separaci kompostu do dvou velikostních frakcí. Na modernizaci dostane radnice ze Státního fondu životního prostředí 4,4 milionu korun.



Technické služby začaly kompostárnu provozovat v roce 2014. Zpracovává se v ní odpad z údržby veřejné zeleně včetně větví i biologické zbytky z domácností, které lidé třídí do biopopelnic. Kompostuje se v takzvaných pásových hromadách na volné ploše, vstupní surovina se předtím nadrtí a v době zrání se překopává. Lidé si mohou 100 kilogramů Vysokomýtského humáče koupit za 60 korun, využít se dá pro zahrádkářské účely či hnojení rostlin v květináčích a truhlících.



Podle Lipavského jsou náklady na kompostárnu z prodeje nevratné. Město ale ušetří díky tomu, že část odpadu nemusí za poplatek ukládat na skládku, do přírodního koloběhu se také vrací původní materiál.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 2. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 4.2.24

Poslední změna: 4.2.2024

Počet shlédnutí: 0