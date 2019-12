Vysočina znovu dělí dotace na kotel, s žádostí čekaly stovky lidí

Jihlava 23. října (ČTK) - Kraj Vysočina ode dneška znovu přijímá žádosti o dotaci na výměnu starého kotle v domácnostech za ekologičtější zdroj vytápění. V tomto posledním třetím dotačním kole rozdělí zhruba 240 milionů korun, což by mělo stačit na výměnu téměř 2400 kotlů. Žádosti kraj přijímá od dnešních 07:00, a to až do vyčerpání peněz. Na otevření krajského úřadu čekalo podle odhadu jeho pracovníků 300 až 400 lidí.

Žádosti lze podávat písemně i elektronicky. Během první hodiny krajští úředníci od lidí převzali téměř 900 žádostí. Elektronických podání e-mailem přišlo skoro 800, počet podání datovou schránkou kraj zatím nezveřejnil. Někteří žadatelé ale uváděli, že formuláře přinesli osobně a pro jistotu i poslali.

"V první řadě nás teď čeká kontrola každé žádosti, ověření správnosti podání, elektronických podpisů včetně příloh a především vyloučení duplicity," uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal (Starostové Pro Vysočinu).

První žadatelé byli před krajským úřadem už v úterý ráno. Jak řekli, v čekání se střídali. Mezi prvními byl odbaven muž ze Sedlejova u Telče, který přijel v úterý kolem 20:30, protože chtěl mít jistotu, že na něj vyjdou peníze. Pořídit by chtěl kotel na dřevo, protože má svůj les.

"V pět hodin ráno tady bylo přibližně 50 občanů. Fronta postupně narůstala," řekla Iveta Fryšová z krajského úřadu. První nápor žadatelů byl podle ní srovnatelný se zahájením prvního kola dotací na kotle před třemi lety. Lidi čekající v dnešní řadě se úředníkům podařilo odbavit za necelou hodinu.

Lidé mohou dostat příspěvek na výměnu zastaralých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dotace je určená na kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Maximální výše podpory se bude pohybovat od 95.000 do 120.000 korun, podle typu kotle. O 7500 korun víc dostanou lidé žijící v šesti sídlech v kraji, kde je zhoršená kvalita ovzduší, tedy v Bystřici nad Pernštejnem, Humpolci, Ledči nad Sázavou, Hradci, Kožlí a Ostrově.

V prvním dotačním kole, které začalo v lednu 2016, byly podle údajů kraje dotace na kotle v Kraji Vysočina vyčerpané devátý den po jeho otevření, kdežto ve druhém kole až po 11 měsících. Díky dotacím už na Vysočině pořídilo nový kotel skoro 5000 domácností. V součtu kraj rozdělil bezmála půl miliardy korun.

