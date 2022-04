Vysočina žádá 119 milionů Kč na výměny kotlů v domácnostech s malými příjmy

Jihlava 29. března (ČTK) - Kraj Vysočina požádá o 119,4 milionu korun na dotování výměny starých kotlů za nové v domácnostech s nízkými příjmy. Podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí dnes schválili krajští radní. Požadované peníze by měly stačit na výměnu nejméně 666 kotlů. Novinářům to řekla náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

Foto: moses@Pixabay.com



"Budeme žádat o maximální možnou alokaci pro Kraj Vysočina," uvedla Hajnová. Datum vyhlášení dotační výzvy bude záviset na schválení krajské žádosti o poskytnutí peněz ministerstvem životního prostředí. "My ho předpokládáme, když to všechno dobře půjde, na přelomu května a června. Po 30 dnech bychom potom mohli spustit ten sběr žádostí," řekla náměstkyně. Doplnila, že žádosti bude možné podávat elektronicky do konce letošního srpna, pokud ministerstvo podmínky ještě neupraví.

Poptávka po dotacích na výměnu kotlů v domácnostech s nízkými příjmy podle předběžného průzkumu kraje bude. "V průzkumu máme víc jak 200 zaregistrovaných zájemců," uvedla náměstkyně. Nejvíc lidí si podle průzkumu chce pořídit kotel na biomasu. Hajnová podotkla, že loni na řadu žadatelů o dotaci na kotel peníze nezbyly, byli mezi nimi také lidé v důchodu.

Obyvatelé kraje, kteří nesplní podmínky dotací pro domácnosti s nízkými příjmy, budou moci o příspěvek žádat v programu Nová zelená úsporám, o který se stará Státní fond životního prostředí.

Uchazeči o příspěvek na výměnu kotle na krajském úřadě budou muset prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170.900 Kč. Dotaci na kotel budou moci v tomto programu dostat například i důchodci a studenti. Domácnosti, které tyto podmínky splní, mohou dostat nejvíc peněz na pořízení tepelného čerpadla, a to až 180.000 korun. Podrobnosti k podmínkám jsou na webu kraje.

Dotační program na výměnu starých kotlů v domácnostech za ekologičtější zdroje vytápění vyhlásilo ministerstvo životního prostředí s cílem zlepšit čistotu ovzduší v Česku. Peníze zatím dělily kraje. Obyvatelé Vysočiny mohli o dotaci poprvé požádat v lednu 2016. Kraj Vysočina do konce minulého roku podpořil výměnu 6868 kotlů, rozdělil skoro 700 milionů korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 3. 2022

