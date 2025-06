Vyškovská biometanka získala dvě ceny v soutěži Hrdinové moderní energetiky 2025

Investiční společnost Energy financial group (EFG) slaví úspěch v prestižní soutěži Hrdinové moderní energetiky 2025. Získala druhé místo v kategorii Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku a Cenu sympatie odborné veřejnosti. Dvojí ocenění projektu Spuštění výroby biometanu ve stanici EFG Vyškov BPS, s nímž společnost postupila do finále, potvrzuje její inovativní přístup v oblasti udržitelné energetiky. Stanice je jedním z mála zařízení v Česku schopných zpracovávat biologicky rozložitelný odpad na nízkoemisní plyn, elektřinu a teplo.

„Druhé místo v kategorii Obnovitelné zdroje pro českou ekonomiku a získání Ceny sympatie odborné veřejnosti je pro nás velkým uznáním a potvrzením, že investice do projektů zaměřených na výrobu biometanu jsou přínosné pro celou společnost. Přestavbou naší odpadové stanice ve Vyškově jsme během jednoho roku dokázali navýšit kapacitu zpracování o více než polovinu na 30 tisíc tun ročně. Z tohoto odpadu, který by jinak končil na skládkách, dnes vyrobíme plyn s minimální emisní stopou pro bezmála 2 000 domácností ročně. To přispívá nejen k ochraně životního prostředí, ale také k energetické soběstačnosti České republiky. Nic z toho by nešlo bez našeho skvělého týmu, kterému tímto děkuji, stejně jako odborné porotě,“ uvedl Tomáš Voltr, výkonný ředitel EFG.

Do finálového výběru soutěže Hrdinové moderní energetiky postoupily projekty, které přinášejí konkrétní a efektivní řešení pro energetickou transformaci. Odborná porota složená ze dvou desítek expertů, mezi nimiž byli i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček nebo ministr životního prostředí Petr Hladík, vybírala vítěze ve čtyřech hlavních kategoriích na základě kritérií, jako jsou udržitelnost, replikovatelnost, přínos pro ekonomiku, dekarbonizaci nebo zapojení místní komunity.

Vítězem hlasování odborné veřejnosti se stal projekt Spuštění výroby biometanu z bioodpadu ve Vyškově, který získal Cenu sympatie se 448 hlasy z celkových 1 117. Oceněná modernizovaná stanice EFG Vyškov BPS představuje příklad efektivního využívání biologicky rozložitelného odpadu k výrobě cenného biometanu. Toto ekologické palivo je po důkladné úpravě plnohodnotnou součástí plynárenské distribuční sítě. Projekt ve Vyškově navazuje na osvědčený provozní model odpadové bioplynové stanice v Rapotíně, přičemž implementované inovativní technologie umožňují ještě vyšší efektivitu zpracování odpadu i snižování emisí.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 28. května 2025 ve Foru Karlín v Praze za účasti ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana, generálního ředitele ČEZ ESCO, předsedy Svazu moderní energetiky Kamila Čermáka a dalších klíčových osobností české energetiky a státní správy. Ocenění Hrdinové moderní energetiky je projekt financovaný Svazem moderní energetiky, Aliancí pro energetickou soběstačnost a je spolufinancován za podpory projektu „From Plans to Reality: Renewable Chance for Future“, podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou (EUKI).

