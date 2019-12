Vyškov chce zvýšit počet nádob na sběr použitého oleje

Vyškov 11. listopadu (ČTK) - Vyškov chce zvýšit počet nádob na sběr použitého potravinářského oleje, zatím jsou na deseti místech. Lidé mohou dávat návrhy, kde by takové nádoby mohly přibýt. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí města Michal Kočí.

Vysmažené oleje a tuky by se v domácnostech neměly vlévat do toalet a dřezů, hrozí totiž, že se odpady časem zanesou. Vléváním do odpadu se navíc zvyšují provozní náklady na údržbu kanalizací a čistíren odpadních vod. Některá města a obce v Česku se proto přidala do systému třídění olejů.

Lidé ve Vyškově mohou použitý olej a odpadní tuk třídit už asi rok a půl, slouží k tomu sběrné zelené nádoby o objemu 240 litrů. Podle vedení města se osvědčily. "Vyškov je v dané otázce napřed, protože nádoby máme v ulicích už od ledna 2017. Nicméně všichni slýcháváme zprávy z ministerstva životního prostředí, že má stejně dojít k povinnému sběru olejů. Jsme rádi a vděční za to, že obyvatelé našeho města už použitý olej třídit začali. Budeme proto vést jednání o posílení počtu nádob," uvedl vyškovský starosta Karel Jurka (ODS).

Nádoby jsou zatím v ulicích Jarní, Lípová, Revoluční, Tyršova, Karla Čapka, také na sídlišti Osvobození nebo na Palánku. Radnice podle starosty přivítá návrhy, kde by mohly přibýt nové.

Postup při separaci olejů je jednoduchý. "Oleje a tuky mají obyvatelé přelévat ideálně do PET lahví a dobře je uzavřít. Zelené a jasně označené kontejnery pak mají klasický otvor na vhození," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek.

Použitý olej se dále zpracovává, oddělují se tři složky. První část se používá na výrobu metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se využívají například v chemickém a gumárenském průmyslu nebo v kosmetickém průmyslu.

Projekt sběru použitých potravinářských olejů zajišťuje firma Eko-PF, působí celostátně. V Jihomoravském kraji za loňský rok lidé vytřídili asi 17,5 tuny použitého oleje a odpadního tuku, což je asi pětkrát více než v roce 2016. Tehdy lidé v kraji k recyklaci odevzdali zhruba 3,5 tuny.

