Praha 14. prosince (ČTK) - Energetický regulační úřad (ERÚ) vypsal upravené rozhodnutí, které počítá s podporou výrobců energie z obnovitelných zdrojů v ČR pro příští rok. Předsedkyně úřadu Alena Vitásková ČTK řekla, že dokument dnes podepsala. Výrobci takzvané zelené energie se tak i v roce 2017 dočkají několika desítek miliard korun.

Evropská komise v listopadu oznámila, že schválila režim podpory energie z obnovitelných zdrojů v ČR. Takzvanou notifikaci získaly zdroje spuštěné v období 2006 až 2012. Jde o převážnou většinu ze zdrojů, které dosud notifikaci neměly. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu budou mít provozovatelé těchto zdrojů příští rok nárok zhruba na 37 miliard korun, Vitásková dnes hovořila zhruba o 40 miliardách Kč. Schválením komise ERÚ výplatu peněz podmiňoval.

Vitásková dnes také uvedla, že úřad do konce roku vypíše podporu i převážné většině kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Jde o zdroje spuštěné do roku 2012, které podle ní tvoří až 95 procent těchto zdrojů. "Teplárny tak mohou být do jisté míry v klidu, protože je to ve finančním objemu ta největší částka," řekla ČTK.

Uvedla, že na úterním jednání, kterého se kromě ní účastnil také ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) a předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj bylo dohodnuto, že u těchto zdrojů ČR nebude o notifikaci žádat, považuje je totiž za takzvanou existující podporu. U zbylých zdrojů KVET Česko již o notifikaci požádalo. Podle Vitáskové je tak ERÚ do rozhodnutí zahrne, až schválení z Bruselu získají.

Stát příští rok poskytne na podporu elektřiny a tepla ze státního rozpočtu 26,2 miliardy korun, o zhruba čtyři miliardy Kč více než letos. Zbytek zaplatí převážně spotřebitelé v platbě na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Šéfka ERÚ již dříve uvedla, že v případě schválení všech notifikací se očekávají náklady na podporu podporovaných zdrojů energie v ČR v příštím roce na úrovni zhruba 46 miliard korun.

Podporu zdrojům energie v Česku od roku 2013 vyplácí Operátor trhu s elektřinou na základě cenového rozhodnutí ERÚ. Předtím ji vypláceli sami distributoři elektřiny. Výše podpory vzrostla ze zhruba miliardy korun v roce 2006 na 43,5 miliardy korun vyplacených loni. Celkem tak bylo na podporu takzvané zelené energie od roku 2006 do konce loňského roku vyplaceno více než 205 miliard korun.

Poskytnutá podpora podporovaným zdrojům energie v ČR od roku 2006 (v mld. Kč):

rok výše podpory 2006 1,1 2007 1,47 2008 1,91 2009 2,62 2010 9,11 2011 32,15 2012 35,71 2013 37,46 2014 40,59 2015 43,51

Zdroj: ERÚ, od roku 2013 OTE

