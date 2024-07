Výrobci substrátů Agro CS loni klesly tržby i zisk, vstoupil na rakouský trh

Říkov (Náchodsko) 21. července (ČTK) - Společnosti Agro CS z Říkova na Náchodsku, která je předním českým výrobcem zahradních substrátů, hnojiv či trávníků, loni klesly tržby o 14 procent na 2,36 miliardy korun z předloňských rekordních 2,75 miliardy korun. Zisk firma snížila o 47 procent na 135 milionů korun. Podnik loni akvizicí společnosti Florissa vstoupil na rakouský trh. Vyplývá to z výroční zprávy firmy za rok 2023. Substráty, hnojiva, mulče, travní osiva či přípravky na ochranu rostlin společnost dodává v ČR do všech významných obchodních řetězců a zahradních center. Podniká i v dalších oborech, část produkce vyváží. Zaměstnává asi 270 lidí.

Foto: Agro CS kompostárna (Zdroj: Archiv CZ Biom)



"Přes některé překážky se nám podařilo dosáhnout přijatelných úspěchů. S výjimkou divize agroslužby jsme splnili plán ve všech divizích," uvedl ve zprávě generální ředitel s spolumajitel firmy Jan Harant.



Tržby hlavní zahradní divize firmy loni vzrostly o pět procent na 1,53 miliardy korun. "Rok 2023 byl stále významně poznamenán válkou na Ukrajině. Přetrvávaly nadále vysoké nákupní ceny surovin, a to hlavně rašeliny, respektive dopravy rašeliny, ať už z Pobaltí nebo Běloruska. Přesto divize udržela všechny významné zákazníky a kompletní sortiment, " uvedla společnost.



Rakouskou akvizici označil Harant za významný počin. "Akvizice nám otevírá dveře k novým obchodním příležitostem a umožňuje nám lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků v celém regionu," uvedl. Agro CS exportuje do 23 zemí, loni objem exportu činil asi 270 milionů korun, tedy zhruba 12 procent tržeb.



Výrazný pokles Agro CS loni utrpělo v divizi agroslužby, která dodává hnojiva zemědělcům. Zatímco v roce 2022 se mimořádné zvýšení cen hnojiv odrazilo v růstu tržeb divize o 130 procent na 642 milionů korun, loni s velkým poklesem cen hnojiv přišlo snížení na 376 milionů korun. Aby společnost co nejvíce snížila zásoby dříve draze nakoupených hnojiv, počítala ještě v letošní prvním povolení s jejich ztrátovým prodejem.



Snížení tržeb o polovinu na 229 milionů korun firma vykázala ve strojírenské divizi, která vyrábí dopravníky sypkých hmot nebo zařízení pro manipulaci, vážení či míchání. "Jedná se o zakázkovou činnost, tržby mohou meziročně kolísat. Hospodářský výsledek střediska byl (loni) nejvyšší v historii," uvedla společnost.



Růst cen energií se loni projevil v dalším zvýšení tržeb divize bioenergie, v níž firma provozuje bioplynovou stanici a kompostárnu, a to o 12 procent na 124 milionů korun. Odbyt divize Petfood, která vyrábí krmiva pro psy a kočky, loni mírně klesl na 25 milionů korun kvůli nižší poptávce po prémiových produktech.



Skupinu firmy Agro CS, která vznikla v roce 1992 na základech bývalého Agropodniku Česká Skalice, tvoří více než 20 společností v Česku a zahraničí. Dceřiné společnosti má v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Litvě či na Slovensku. V ČR Agro CS mimo jiné ovládá společnosti ABEX Substráty, Agropodnik Orlice a Nahořanská. Včetně dceřiných společností ve skupině Agro CS pracuje přes 700 lidí.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 21. 7. 2024

