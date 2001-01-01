Zprávy z tisku
Výrobci substrátů Agro CS loni klesly tržby i zisk, posílil v exportu
Říkov (Náchodsko) 27. srpna (ČTK) - Společnosti Agro CS z Říkova na Náchodsku, která je předním českým výrobcem zahradních substrátů, hnojiv či trávníků, loni klesly tržby o šest procent na 2,21 miliardy korun. Zisk firmě klesl o 22 procent na 106 milionů korun. V hlavním oboru, zahradní divizi, společnost tržby zvedla, a to o 6,5 procenta na dosud nejvyšších 1,63 miliardy korun. Zvýšila i export. Vyplývá to z výroční zprávy firmy za rok 2024.
Foto: Maksym Belchenko@istockphoto.com
Substráty, hnojiva, mulče, travní osiva či přípravky na ochranu rostlin společnost dodává v ČR do všech významných obchodních řetězců a zahradních center. Zásobuje i profesionální zahradníky. Loni posílila v prodejích do Německa a Rakouska. "Přes těžký konkurenční boj jsme obhájili nebo dokonce zlepšili svou pozici na trhu," uvedl ve zprávě generální ředitel s spolumajitel firmy Jan Harant. Letošním cílem divize je udržet odbyt v ČR a dál růst v exportu.
Agro CS vyváží do 23 zemí, hlavní odbytiště má v Evropské unii. "Podařilo se nám proniknout na hobby trhy do Německa a Rakouska s trávníkovými hnojivy. Pokles prodeje rašelin do západní Evropy se podařilo nahradit trhy na východě a do Číny," uvedla společnost k loňskému vývoji. Objem exportu od všech divizí loni zvedla o 14 procent na 310 milionů korun.
Na rozdíl od růstu zahradní divize společnost utrpěla výrazný pokles tržeb v divizi agroslužby, která dodává hnojiva zemědělcům. Obrat divize klesl téměř o 100 milionů korun na 281 milionů korun. Firma to přičetla opakovaným výkyvům cen na trhu s hnojivy a špatné situaci zemědělců.
Snížení tržeb o 30 procent na 160 milionů korun firma vykázala ve strojírenské divizi, která vyrábí dopravníky sypkých hmot nebo zařízení pro manipulaci, vážení či míchání. Klesly i tržby divize bioenergie, v níž firma provozuje bioplynovou stanici a kompostárnu, a to o 46 procent na 67 milionů korun. Odbyt divize Petfood, která vyrábí krmiva pro psy a kočky, loni vzrostl o šest procent na 27 milionů korun.
Skupinu firmy Agro CS, která vznikla v roce 1992 na základech bývalého Agropodniku Česká Skalice, tvoří více než 20 společností v Česku a zahraničí. Dceřiné společnosti má v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Rakousku, Litvě či na Slovensku. V ČR Agro CS mimo jiné ovládá společnosti ABEX Substráty, Agropodnik Orlice a Nahořanská. Včetně dceřiných společností ve skupině Agro CS pracuje přes 700 lidí, samotná Agro CS měla loni asi 280 zaměstnanců.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 8. 2025
