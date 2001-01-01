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Výrobci kogeneračních jednotek se zaměřují na větší zařízení, cílí do zahraničí
Brno 13. října (ČTK) - Čeští výrobci kogeneračních jednotek, tedy zařízení vyrábějících z plynu elektřinu a teplo, se zaměřují na výrobu větších zařízení s výkonem nad jednu megawattu. V Česku jsou jejich hlavními zákazníky teplárny, v zahraničí pro ně představují velkou příležitost datová centra. ČTK to na konferenci Dny kogenerace v Brně řekl předseda pořádajícího spolku COGEN Czech Lukáš Dobeš. Spolek sdružuje firmy, odborníky a instituce zabývající se kogenerací.
Foto: Archiv CZ Biom
Čeští výrobci kogeneračních jednotek, tedy zařízení vyrábějících z plynu elektřinu a teplo, se zaměřují na výrobu větších zařízení s výkonem nad jednu megawattu. V Česku jsou jejich hlavními zákazníky teplárny, v zahraničí pro ně představují velkou příležitost datová centra. ČTK to na konferenci Dny kogenerace v Brně řekl předseda pořádajícího spolku COGEN Czech Lukáš Dobeš. Spolek sdružuje firmy, odborníky a instituce zabývající se kogenerací.
"Loni skončila podpora menších kogeneračních jednotek do jedné megawatty, nyní se pozornost přesouvá na větší jednotky s výkonem nad jednu megawattu. Většina výrobců na českém trhu dodává hlavně teplárnám, ale hlavní trhy jsou pro ně v zahraničí. V Evropě to je v tuto chvíli Ukrajina, kde potřebují menší decentralizované elektrárny, ale velký odbyt je i v Polsku a stabilně v Itálii a Velké Británii," uvedl Dobeš.
Příležitostí pro české výrobce je přestavba bioplynových stanic na biometan, jejichž součástí bývá i kogenerační jednotka.
Další možnost představují v zahraničí rychle rostoucí datová centra s velkou spotřebou elektřiny. Jejich vybudování představuje nápor na kapacitu místní distribuční sítě, proto jejich majitelé dávají přednost instalaci vlastních zdrojů energie , které na síti nejsou závislé. Čeští výrobci jsou podle něj aktivní na různých souvisejících veletrzích v zahraničí a snaží se být součástí tohoto trhu.
"Základní podmínkou je dostupnost plynu v lokalitě. Výrobci tradičních velkých paroplynových elektráren jsou vyprodaní na řadu let, vyprodané jsou i ty největší kogenerační jednotky až do roku 2029. Proto přichází řada na menší kogenerační jednotky, kterých jsou u datového centra umístěné desítky, případně stovka," doplnil Lukáš Dobeš.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 10. 2026
Poslední změna: 15.10.2026
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Výrobci kogeneračních jednotek se zaměřují na větší zařízení, cílí do zahraničí
Brno 13. října (ČTK) - Čeští výrobci kogeneračních jednotek, tedy zařízení vyrábějících z plynu elektřinu a teplo, se zaměřují na výrobu větších zařízení s výkonem nad jednu megawattu. V Česku jsou jejich hlavními zákazníky teplárny, v zahraničí pro ně představují velkou příležitost datová centra. ČTK to na konferenci Dny kogenerace v Brně řekl předseda pořádajícího spolku COGEN Czech Lukáš Dobeš. Spolek sdružuje firmy, odborníky a instituce zabývající se kogenerací.
Čeští výrobci kogeneračních jednotek, tedy zařízení vyrábějících z plynu elektřinu a teplo, se zaměřují na výrobu větších zařízení s výkonem nad jednu megawattu. V Česku jsou jejich hlavními zákazníky teplárny, v zahraničí pro ně představují velkou příležitost datová centra. ČTK to na konferenci Dny kogenerace v Brně řekl předseda pořádajícího spolku COGEN Czech Lukáš Dobeš. Spolek sdružuje firmy, odborníky a instituce zabývající se kogenerací.
"Loni skončila podpora menších kogeneračních jednotek do jedné megawatty, nyní se pozornost přesouvá na větší jednotky s výkonem nad jednu megawattu. Většina výrobců na českém trhu dodává hlavně teplárnám, ale hlavní trhy jsou pro ně v zahraničí. V Evropě to je v tuto chvíli Ukrajina, kde potřebují menší decentralizované elektrárny, ale velký odbyt je i v Polsku a stabilně v Itálii a Velké Británii," uvedl Dobeš.
Příležitostí pro české výrobce je přestavba bioplynových stanic na biometan, jejichž součástí bývá i kogenerační jednotka.
Další možnost představují v zahraničí rychle rostoucí datová centra s velkou spotřebou elektřiny. Jejich vybudování představuje nápor na kapacitu místní distribuční sítě, proto jejich majitelé dávají přednost instalaci vlastních zdrojů energie , které na síti nejsou závislé. Čeští výrobci jsou podle něj aktivní na různých souvisejících veletrzích v zahraničí a snaží se být součástí tohoto trhu.
"Základní podmínkou je dostupnost plynu v lokalitě. Výrobci tradičních velkých paroplynových elektráren jsou vyprodaní na řadu let, vyprodané jsou i ty největší kogenerační jednotky až do roku 2029. Proto přichází řada na menší kogenerační jednotky, kterých jsou u datového centra umístěné desítky, případně stovka," doplnil Lukáš Dobeš.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 10. 2026
Poslední změna: 15.10.2026
Počet shlédnutí: 274