Výrobce biopaliv Ethanol Energy investuje jednu miliardu Kč do využití bioplynu

Vrdy (Kutnohorsko) 3. června (ČTK) - Výrobce biopaliv Ethanol Energy, který sídlí ve Vrdech na Kutnohorsku a jeho spoluvlastníkem je koncern Agrofert, investuje jednu miliardu korun do využití obnovitelného bioplynu, nahradí jím většinu spotřeby zemního plynu. Společnost uzavřela v pondělí smlouvu s firmou VAE Controls, která se zabývá mimo jiné výstavbou terminálů, tankovišť a dalších technologií. VAE Controls patří do skupiny VCL Group. První část nové technologie by měla být spuštěna v listopadu 2027, navazující provozy o rok později, informoval dnes ČTK za Ethanol Energy v tiskové zprávě Pavel Heřmanský.

Foto: Archiv CZ Biom



Investice umožní nahradit až 65 procent spotřeby zemního plynu obnovitelným bioplynem vyrobeným z takzvaných lehkých výpalků. Technologie sníží emise skleníkových plynů. "V dnešní nelehké a obtížně předvídatelné ekonomické situaci celé EU, postižené vysokými cenami energií a nevyzpytatelnou cenou povolenek EU ETS se nám podařilo po více než třech letech příprav přinést koncept, který by měl naši společnost přenést do dalšího desetiletí," řekl výrobně technický ředitel Ethanol Energy Richard Zetek. Část investice pokryjí evropské dotace,



Podle generálního ředitele zahraničního akcionáře Ethanol Energy, společnosti Envien Group, Petera Kostíka jde o řešení spočívající v ekologičtější výrobě, které by mělo udržet konkurenceschopnost podnikání v regionu. "A alespoň částečně eliminovat současné negativní vlivy evropských opatření, často jdoucích proti dlouhodobé udržitelnosti chemického průmyslu v EU," dodal Kostík.



Hlavním výrobním programem Ethanol Energy je produkce obnovitelného paliva – bioethanolu, který se používá jako ekologická náhrada automobilového benzinu. Společnost je jediným českým výrobcem kukuřičných lihovarských výpalků, které slouží pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 3. 6. 2025

Datum uveřejnění: 3.6.25

Poslední změna: 16.6.2025

