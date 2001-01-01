Zprávy z tisku
Výroba z obnovitelných zdrojů by za tři čtvrtletí pokryla spotřebu z 11,2 pct
Brno 7. října (ČTK) - Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by letos za tři čtvrtletí pokryla 11,2 procenta celkové spotřeby v Česku. Zcela dominantním zdrojem se letos staly fotovoltaické elektrárny. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli kterému výrazně klesla výroba z vodních elektráren. Fotovoltaika zajistila 76 procent vyrobené elektřiny, z vody se vyrobilo 17 procent. Proti loňsku pokleslo množství elektřiny z hydroelektráren téměř o třetinu, uvedl v tiskové zprávě analytik společnosti Amper Kamil Rajdl.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
Celková výroba obnovitelných zdrojů činila letos za tři kvartály 5508 gigawatthodin (GWh). Proti dlouhodobému průměru z let 2016 až 2024 narostla o 40,5 procenta, s loňskem je však srovnatelná. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren totiž přestal výrazně růst, intenzivní byl především v prvních letech této dekády. Proti dlouhodobému průměru fotovoltaika vyrobila o 91 procent více elektřiny. Instalovaný výkon byl letos proti průměru vyšší o 93 procent.
Už před rokem skončil trend dlouhodobých úspor spotřeby elektřiny, poslední meziroční kvartální úspory se datují do třetího čtvrtletí loňského roku.
Cena elektřiny se meziročně ve třetím čtvrtletí příliš nezměnila, rostla o necelých osm procent. Mediánová cena činila 90,8 eura za megawatthodinu (MWh), v přepočtu zhruba 2200 Kč. "Zajímavým faktorem bylo, že letos ve třetím čtvrtletí byly meziročně vyšší ceny hlavně v nočních hodinách. Potvrzuje se, že cenová mapa se teď neustále mění, protože jsme uprostřed tranzice energetiky, respektive adaptace na nové množství připojených obnovitelných zdrojů. Další změny v cenové mapě přinesou připojované bateriové systémy," uvedl zakladatel skupiny Amper Jan Palaščák.
Od loňska se víceméně ustálila i spotřeba plynu. Ve třetím čtvrtletí byla meziročně nižší o 0,3 procenta, po očištění o vliv počasí o 1,4 procenta. Proti situaci před energetickou krizí, tedy proti letům 2017 až 2021, je letos spotřeba nižší o 22 procent. Rajdl odhaduje, že mírný meziroční pokles může singalizovat mírný pokles průmyslu, ale také větší zájem o EPC projekty, které komplexně řeší úspory energií ve velkých objektech.
Skupina Amper vychází při svých výpočtech a analýzách z veřejně dostupných dat. Data o spotřebě elektřiny čerpá od společnosti ČEPS, o plynu získává aktuální data od firmy NET4GAS. Zároveň pracuje s daty Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a společnosti ČEZ.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 10. 2025
