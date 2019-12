Výroba příměsí do bionafty loni v ČR meziročně klesla o 11 pct

Praha 21. března (ČTK) - V Česku se v loňském roce vyrobilo necelých 149.000 tun takzvaných methylesterů mastných kyselin (FAME), které se používají jako bionafta nebo biosložka do směsné motorové nafty. Meziroční pokles činí 11,2 procenta. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Už předloni byla tuzemská výroba FAME nejnižší od roku 2009, kdy činila necelých 155.000 tun. Loni navíc stát zavedl spotřební daň na některá vysokoprocentní biopaliva. Mluvčí ministerstva průmyslu František Kotrba již dříve ČTK řekl, že se tím víceprocentní paliva stala zcela neprodejná a na trhu se od začátku roku 2016 prakticky nevyskytují. "Nikdo je nezakázal prodejcům prodávat. Protože jsou ale tak drahé, že nejsou konkurenceschopné vůči motorové naftě, tak je nikdo nekupuje," potvrdil ČTK předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček.

Například čistá bionafta FAME B100 podléhá od loňska spotřební dani 4,59 Kč/litr. U směsné motorové nafty SMN B30 se pak sazba spotřební daně zvýšila ze 7,66 Kč na 9,26 Kč za litr. U Etanolu E85 se vratka daně za líh v palivu naopak snížila z 12,84 Kč/l na 10,23 Kč/l. Nízkoprocentně přimíchaná biosložka ve fosilním palivu zůstává i nadále bez daňové i jiné státní podpory.

Podle dat MPO loni klesla i celková domácí spotřeba FAME, a to o 6,6 procenta na 259.000 tun. Členské státy Evropské unie by přitom měly do roku 2020 dosáhnout sedmiprocentního podílu spotřeby biopaliv v dopravě. Pokud se bionafta vyrábí výhradně z řepkového oleje, označuje se MEŘO. Ministerstvo zemědělství (MZe) uvedlo, že do roku 2019 je v reálných možnostech výroby v ČR spotřeba MEŘO v množství 330.000 až 340.000 tun za rok. "Větší spotřeba vysokoprocentních paliv SMN B30 a B100 si v roce 2020 vyžádá meziroční skokový nárůst spotřeby MEŘO o asi 70.000 tun na zhruba 415.000 tun za rok. Toto množství se již blíží maximální současné kapacitě výroby MEŘO v ČR," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Markéta Ježková.

V dopravě se dá používat také vysokoprocentní směs bioetanolu s benzinem. Objem výroby bioetanolu pro pohon motorů loni v ČR vzrostl o deset procent na 115.600 tun. Jeho celková spotřeba naopak klesla o 28 procent na zhruba 86.000 tun.

Výroba FAME v Česku v posledních letech (v tunách):

Rok Objem výroby 2009 154.923 2010 197.988 2011 210.092 2012 172.729 2013 181.694 2014 219.316 2015 167.646 2016 148.832

(*Zdroj dat: Statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu)

