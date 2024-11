Výroba elektřiny z uhlí skončí v Elektrárně Dětmarovice definitivně na jaře 2025

Dětmarovice (Karvinsko) 5. listopadu (ČTK) - Výroba elektřiny z uhlí skončí v Elektrárně Dětmarovice na Karvinsku definitivně na jaře 2025. Skupina ČEZ buduje v Dětmarovicích nízkoemisní teplárnu za dvě miliardy korun, jež bude teplo vyrábět z biomasy a plynu, a v předstihu uzavřela se čtyřmi dodavateli desetileté smlouvy na odběr biomasy. ČTK to dnes řekl mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Foto: claudiio Doenitz@Pixabay.com



"Už během posledních let pocházelo teplo dodávané z Dětmarovic hlavně z plynu. Zahájená topná sezona je poslední, kdy v Dětmarovicích plynovým kotelnám ještě pomohou uhelné kotle," uvedl Sobol. Hlavními dlouhodobými odběrateli tepla z nové teplárny zůstanou města Orlová a Bohumín. Tepelná Elektrárna Dětmarovice byla největší klasickou uhelnou elektrárnou na Moravě a ve Slezsku. V provozu je od roku 1975 a s výkonem 800 megawattů byla i nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.



"Pokračujeme tak v dříve oznámeném plánu na nahrazování uhlí moderními plynovými a biomasovými zdroji. Jsem rád, že se nám dodávku biomasy podařilo zajistit už s předstihem přímo z Moravskoslezského kraje. Dětmarovice jsou tak pro Česko příkladem úspěšně a pružně provedené transformace uhelné lokality na moderní energetický areál," uvedl generální ředitel společnosti ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady společnosti ČEZ Teplárenská Kamil Čermák.



ČEZ poptávala na každý rok 25.000 tun biomasy. Dodavateli budou regionální společnosti Dumass, Aneyron, Pila Pešl a Carbounion, s nimiž firma uzavřela smlouvy na dobu od 1. dubna 2026 do 21. prosince 2034.



V Dětmarovicích nyní stojí dvě starší plynové kotelny o výkonu dvakrát 22 megawattů a zcela nová plynová kotelna o výkonu 18,4 megawattu, které jsou samy schopny zajistit dodávku tepla pro Orlovou i Bohumín. Další modernější plynové a biomasové zdroje tam vzniknou do roku 2026.



"Před dokončením je regulační stanice plynu a už na jaře 2025 začnou postupně vznikat další objekty. Půjde především o biomasový zdroj o výkonu osm megawattů, kogenerační jednotky o celkovém výkonu 22 megawattů a centrální elektrickou stanici, která je energetickým srdcem nového zdroje," uvedl Sobol. Jednotlivé zdroje bude firma postupně uvádět do provozu během roku 2026.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 11. 2024

