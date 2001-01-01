Zprávy z tisku
Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
Praha 6. ledna (ČTK) - Čistá výroba elektřiny v Česku v loňském roce poprvé od roku 2021 vzrostla. Tuzemské energetické zdroje za celý rok vyprodukovaly 71,4 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což je meziročně o 3,8 procenta více. Růst výroby táhly především jaderné elektrárny, navýšení produkce je patrné také u solárů. Výroba z uhlí loni stagnovala, za poslední tři roky klesla o 28 procent. Roste i spotřeba elektřiny, její ceny naopak klesají. Vyplývá to ze zprávy oborového portálu oEnergetice.cz za rok 2025.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
Největším zdrojem elektřiny byly podle zprávy loni tradičně jaderné zdroje, které měly podíl více než 42 procent. Hrubá produkce jaderných elektráren Dukovany a Temelín loni činila 32,066 TWh, což je dosud nejvíce. Druhým největším zdrojem byly hnědouhelné elektrárny s 32,2 procenta. Jejich podíl postupně klesá. Třetí byly solární elektrárny s podílem 6,6 procenta. Výrobu přitom navýšily třetí rok po sobě, meziročně o více než 20 procent. Předčily tak i plynové zdroje, jejichž podíl činil 5,2 procenta. Následovaly vodní elektrárny, ostatní obnovitelné zdroje energie a biomasa s jednotkami procent.
Výroba z uhelných zdrojů loni stagnovala, dohromady činila necelých 24 TWh, tedy stejně jako před rokem. V příštích letech lze očekávat další pokles jejich podílu. První z velkých uhelných elektráren plánuje jejich provozovatel uzavřít zhruba za rok. Skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače loni oznámila, že plánuje ukončit výrobu v elektrárnách Chvaletice, Počerady a Kladno. Dopady chystaného odstavení na tuzemskou energetickou síť nyní posuzuje ČEPS.
Spolu s rostoucí výrobou stoupá i spotřeba elektřiny. V loňském roce činila 59,3 TWh, meziročně tak byla o 2,3 procenta vyšší. Přispělo k tomu zejména chladnější počasí, průměrná teplota 8,8 stupně byla o 1,5 stupně nižší než v roce 2024. Oproti dlouhodobému normálu byla však stále mírně nadprůměrná.
Ke zvýšené spotřebě přispěla také klesající cena silové elektřiny. Ta se loni v průměru snížila o osm procent, ke konci roku podle zprávy činila průměrných 2942 Kč bez DPH ve vysokém tarifu a 2855 Kč bez DPH v nízkém tarifu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 34
