Výroba dřevního paliva v ČR v pololetí meziročně klesla o 15 pct

Praha 26. září (ČTK) - Výroba lisovaného dřevního paliva v Česku v letošním pololetí meziročně klesla zhruba o 15 procent. Dřevních pelet tuzemští výrobci od ledna do června vyrobili 182.000 tun a dřevních briket 70.000 tun. Současně tato paliva zlevnila. V průměru se prodávala za osm až devět korun za kilogram, zatímco v loňském prvním pololetí, kdy ceny energií ovlivnila zahájená ruská invaze Ukrajiny, jejich průměrná cena činila 12 až 13 Kč za kilogram. ČTK to dnes řekl Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který sdružuje výrobce dřevních paliv a ekologických spalovacích zdrojů.

Foto: moses@Pixabay.com



Pokles výroby pelet Stupavský odůvodnil mimo jiné ochlazením stavebního trhu, který poptává méně dřevařských výrobků, kvůli čemuž se na pilách řeže méně dřeva a je i méně pilin, které jsou základem pro výrobu pelet. Navíc jsou domácnosti podle něj stále předzásobeny palivem z loňska. "Loni si lidé běžně objednávali i trojnásobek běžného objemu paliva, což také na několik měsíců uměle vyhnalo cenu pelet nahoru. Není divu, že mají stále plné sklady i na letošní zimu," doplnil Stupavský.



Podle něj dřevními peletami vytápí v Česku 50.000 domácností, přičemž jejich počet se výrazně zvýšil v uplynulých dvou letech, kdy trh s palivy proměnila energetická krize. "Plyn se ukázal jako nespolehlivý zdroj energie a Češi se viditelně přiklonili k domácímu palivu – dřevu a dřevním palivům, jako jsou především pelety a brikety," konstatoval Stupavský s tím, že v následujících měsících čeká další velký zájem o kotle na dřevní paliva. Odůvodnil to tím, že od září 2024 bude zakázáno topení kotli první a druhé emisní třídy, což se týká zejména zastaralých uhelných kotlů.



V současné době se na dřevo, pelety, brikety a další palivové suroviny ze dřeva vztahuje sazba DPH ve výši 15 procent. V případě, že bude schválen vládní daňový balíček, by se tato skupina topných surovin přesunula do sazby s 21procentním zdaněním DPH. V této souvislosti asociace nedávno upozornila, že přesunutí palivového dřeva, pelet či briket do vyšší sazby DPH může prodražit vytápění rodinných domů na vesnicích ročně až o tisíce korun. Spolu s tím hrozí i omezení dostupnosti surovin v Česku, výrobci by totiž mohli své prodeje přesunout do zahraničí.



"Tuzemští výrobci se obávají, že zákazníci budou objednávat levnější dřevo, pelety i brikety ze zahraničí, což by mělo dopad i na výběry DPH. V okolních zemích jsou totiž sazby DPH na dřevní paliva razantně nižší: Německo má sedm procent, Rakousko má 13 procent, Itálie má deset procent. Pro zákazníky by bylo výhodnější nakupovat u sousedů a výrobcům by se zase vyplácelo vyvážet české palivo do zahraničí," doplnil k tomu dnes šéf asociace.



Vláda letos představila konsolidační balíček, jehož součástí jsou i změny v systému daní. Balíček má podle vlády zlepšit saldo státního rozpočtu v příštím roce o 97,7 miliardy korun.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 9. 2023

Datum uveřejnění: 26.9.23

Poslední změna: 26.9.2023

