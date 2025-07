Výroba biometanu ve Vysokém Mýtě by měla začít v polovině příštího roku

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) 25. července (ČTK) - Výroba biometanu ve fermentační stanici ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku by měla začít v polovině příštího roku. Zařízení si od města pronajala společnost Energy financial group (EFG), která chce vyrobený plyn po přečištění dodávat do plynárenské sítě. Zahájení činnosti zdrželo připojení stanice, která byla dlouho mimo provoz, k rozvodné síti elektřiny, řekla ČTK mluvčí firmy Barbora Formánková. V areálu by mohly být i kogenerační jednotky pro zajišťování služeb výkonové rovnováhy.

Foto: Energy financial group (EFG)



Vysoké Mýto bioplynovou stanici vybudovalo za 71 milionů korun s pomocí evropské dotace. Měla zpracovávat biologický odpad z města i blízkých firem a čistírenské kaly ze sousední městské čistírny odpadních vod. Zařízení spalující bioplyn v kogenerační jednotce vyrábělo elektřinu, kterou město prodávalo do veřejné sítě, instalovaný elektrický výkon činil 320 kilowattů. Stanice ale prodělávala, neměla dostatek vstupních surovin a bylo nutné na ni ročně doplácet jeden až dva miliony korun. Radnice musela podle podmínek dotací udržet provoz pět let, poté jej na podzim 2013 ukončila.



Společnost plánuje před obnovením provozu modernizaci stanice, zatím čeká na stavební povolení. Bude rovněž instalovat jednotku na výrobu biometanu s výkonem 16 gigawatthodin (GWh) ročně.



EFG chce také v areálu stanice instalovat dvě kogenerační jednotky na zemní plyn o instalovaném tepelném příkonu po 2521 kilowatthodinách (kWh). Podle Formánkové budou sloužit pro zajišťování služeb výkonové rovnováhy, které jsou důležité pro stabilitu elektrické rozvodné sítě. Vyrovnávají odchylky mezi výrobou a spotřebou v reálném čase a pomáhají předcházet výpadkům a dalším problémům v síti.



Obdobné záměry mají i provozovatelé dalších bioplynových stanic v regionu. Hanácká zemědělská společnost Jevíčko získala souhlasné jednotné environmentální stanovisko na instalaci dvou nových kontejnerových kogeneračních jednotek spalujících naftu nebo lehký topný olej s elektrickým výkonem dvakrát 500 kW a celkovým tepelným příkonem dvakrát 1450 kW.



"Jedná se o projekci víceúčelového energetického centra o výkonu 800 kW. Smyslem případné investice a poté případné realizace se po dokončení stavebního povolení budeme zabývat podle aktuální situace na trhu a platné legislativy v oblasti energetiky," sdělil ČTK Jiří Kunst z firmy Agro 2000, která je se zemědělskou společností propojená. Souhlasné stanovisko získala také farma Stránský z Ostrova u Lanškrouna na záměr dvojice kontejnerových kogeneračních jednotek na naftu nebo lehký topný olej s elektrickým výkonem dvakrát 500 kW a celkovým tepelným příkonem motorů dvakrát 1450 kW.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 25. 7. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 25.7.25

Poslední změna: 28.7.2025

Počet shlédnutí: 143