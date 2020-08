Výnosy obilí jsou na jižní Moravě nejlepší za tři roky

Brno 4. srpna (ČTK) - Nejlepší rok z posledních tři zažívají letos zemědělci na jižní Moravě z pohledu výnosů obilovin. Průměr na hektar je mírně přes šest tun, v předchozích dvou letech se pohyboval okolo pěti tun. Deště, které přišly před polovinou května a především v červnu, dokázaly odvrátit dopady extrémního sucha. Nyní ale pokračující deště dělají starosti těm, kteří mají obilí ještě na poli. Již zralé klasy napadají plísně, vyplývá z dat, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství, a z informací zemědělců pro ČTK.

"Po suché zimě a suchém březnu a dubnu to vypadalo na katastrofální rok. Naštěstí přišly deště, i když i tak už sucho stihlo způsobit škody. Kdyby začátkem jara trochu pršelo, mohlo to být ještě lepší. Spousta odnoží zaschla," řekl Tomáš Raška z Agrodružstva Vrbovec na Znojemsku. Zatímco ve zdejší teplejší a sušší oblasti kraje už mají sklizeno 90 procent obilí a veškerou řepku, na výše položeném a chladnějším Blanensku jsou na tom hůř.

"Máme doma ozimý ječmen a možná půlku jarního ječmene a řepky. Teď už by to chtělo tu díru nahoře ucpat, abychom mohli vjet do pšenice. Potřebujeme teď teplo a slunečno. S mykotoxiny může být problém. Pokud by nebyly splněny parametry pro potravinářskou pšenici, skončí maximálně jako zdroj bioetanolu, nebo palivo v bioplynových stanicích," řekl Ladislav Menšík z Agrospolu Knínice u Boskovic.

Jihomoravští zemědělci letos nemusí čelit invazi hrabošů jako loni. Podle Rašky zafungovala některá výjimečná opatření a počty hrabošů se dostaly na snesitelnou úroveň, i když zcela nezmizeli.

Obiloviny jsou na jižní Moravě sklizené více než z poloviny, řepka z 85 procent. Její výnos je zatím 3,1 tuny z hektaru, což je více než loni, ale méně než předloni. Letos se pěstovala na 34.000 hektarech. Je to výrazně méně než v předchozích dvou letech. Předloni se pěstovala dokonce na téměř 43.000 hektarech.

Nejdále jsou zemědělci se sklizní ozimého ječmene, zůstává už jen na čtyřech procentech osetých ploch. Ozimá pšenice je sklizena ze dvou třetin, a byla na 105.000 hektarech, což jsou dvě třetiny ploch s obilovinami.

Sklizeň na jižní Moravě:

Osev 2020 (v ha) Osev 2019 (v ha) Sklizeno ploch (v pct.) Výnos 2020 (t/ha) Výnos 2019 (t/ha) Obiloviny celkem 153.224 156.558 56,79 6,10 5,00 Pšenice ozimá 104.967 111.255 62,20 6,14 5,06 Pšenice jarní 1926 2012 16,75 4,70 4,41 Ječmen ozimý 10.970 9820 96,14 6,32 5,18 Ječmen jarní 28.080 26.390 32,95 5,69 4,86 Žito 3105 3106 30,14 6,26 5,20 Oves 2062 1808 8,52 5,04 3,10 Triticale 2114 2163 23,17 4,95 4,79 Řepka 34.083 39.433 84,91 3,10 2,92

Zdroj: Tisková zpráva ČTK (z dat MZe ČR) 4. 8. 2020

