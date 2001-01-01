Zprávy z tisku
Výměny kotlů se téměř zastavily, v provozu zůstává přes 100.000 zakázaných kotlů
Praha 15. října (ČTK) - Výměny kotlů se před začátkem letošní topné sezony prakticky zastavily. Oproti loňsku poptávka po výměně klesla až o 50 procent. Lidé přitom vyměňují zejména kotle, které už technicky dosloužily. Mezi domácnostmi tak stále zůstává v provozu více než 100.000 kotlů, které už nesplňují nové emisní normy. Na dotaz ČTK to dnes uvedl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Zájem o kontroly kotlů podle něj odpovídal předchozím rokům, překontrolován a seřízen je tak podle odhadů každý pátý kotel.
Foto: Archiv CZ Biom
"Vyměňují se především kotle, které již dosloužily, a nebylo tak možné je udržet v provozu ještě nadcházející sezónu," řek Lyčka.
Největší zájem při pořizování nového kotle je podle statistik asociace o plynové kotle. V tuzemsku je tak v provozu přibližně dva miliony malých plynových kotlů, ročně jich přitom doslouží desítky tisíc. Postupně ovšem podle asociace roste poptávka také po peletových kotlích, naopak u kotlů na dřevo a tepelných čerpadel jsou v současnosti prodeje minimální. Podle Lyčky byl ovšem například na výstavách patrný zájem o i tato zařízení, lidé ale zřejmě často nechávají výměny na poslední chvíli.
Od loňského září platí v Česku zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy. Podle asociace ovšem i tak zůstává mezi domácnostmi více než 100.000 těchto zařízení. "Nicméně jsou to již kotle starší a lze předpokládat, že jejich životnost skončí v řádu několika málo let," podotkl Lyčka.
Před začátkem topné sezony je podle expertů vhodné také překontrolování provozovaných kotlů. O kontroly byl podle asociace zájem srovnatelný s předchozími léty. "Překontrolován a seřízen je tedy dle našich odhadů řádově každý pátý zdroj. Větší zájem je o kontroly plynových kotlů, protože významná část z nich je instalována přímo v obytných prostorách, takže z hlediska bezpečnosti provozu je jejich servisu přikládána provozovateli větší pozornost," dodal Lyčka.
Teplárny v Česku letos zahájily topnou sezonu v druhé polovině září. Oproti loňskému roku tak sezona začala o téměř dva týdny později, proti dlouhodobému průměru to byl rozdíl několika dnů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0
Výměny kotlů se téměř zastavily, v provozu zůstává přes 100.000 zakázaných kotlů
Praha 15. října (ČTK) - Výměny kotlů se před začátkem letošní topné sezony prakticky zastavily. Oproti loňsku poptávka po výměně klesla až o 50 procent. Lidé přitom vyměňují zejména kotle, které už technicky dosloužily. Mezi domácnostmi tak stále zůstává v provozu více než 100.000 kotlů, které už nesplňují nové emisní normy. Na dotaz ČTK to dnes uvedl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Zájem o kontroly kotlů podle něj odpovídal předchozím rokům, překontrolován a seřízen je tak podle odhadů každý pátý kotel.
"Vyměňují se především kotle, které již dosloužily, a nebylo tak možné je udržet v provozu ještě nadcházející sezónu," řek Lyčka.
Největší zájem při pořizování nového kotle je podle statistik asociace o plynové kotle. V tuzemsku je tak v provozu přibližně dva miliony malých plynových kotlů, ročně jich přitom doslouží desítky tisíc. Postupně ovšem podle asociace roste poptávka také po peletových kotlích, naopak u kotlů na dřevo a tepelných čerpadel jsou v současnosti prodeje minimální. Podle Lyčky byl ovšem například na výstavách patrný zájem o i tato zařízení, lidé ale zřejmě často nechávají výměny na poslední chvíli.
Od loňského září platí v Česku zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy. Podle asociace ovšem i tak zůstává mezi domácnostmi více než 100.000 těchto zařízení. "Nicméně jsou to již kotle starší a lze předpokládat, že jejich životnost skončí v řádu několika málo let," podotkl Lyčka.
Před začátkem topné sezony je podle expertů vhodné také překontrolování provozovaných kotlů. O kontroly byl podle asociace zájem srovnatelný s předchozími léty. "Překontrolován a seřízen je tedy dle našich odhadů řádově každý pátý zdroj. Větší zájem je o kontroly plynových kotlů, protože významná část z nich je instalována přímo v obytných prostorách, takže z hlediska bezpečnosti provozu je jejich servisu přikládána provozovateli větší pozornost," dodal Lyčka.
Teplárny v Česku letos zahájily topnou sezonu v druhé polovině září. Oproti loňskému roku tak sezona začala o téměř dva týdny později, proti dlouhodobému průměru to byl rozdíl několika dnů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 10. 2025
Poslední změna: 17.10.2025
Počet shlédnutí: 0