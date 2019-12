Vykazování zelené nafty by mohlo být pro zemědělce jednodušší

Praha 10. října (ČTK) - Sněmovní zemědělský výbor dnes podpořil dva pozměňovací návrhy k tzv. zelené naftě, tedy vratce spotřební daně z pohonných hmot, pokud byla paliva využitá v zemědělství nebo v lesnictví. Podle návrhu poslanců Josefa Kotta a Jana Volného (oba ANO) by se mělo zjednodušit prokazování, že pohonné hmoty byly skutečně využité v zemědělství - mělo by stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli. Pak by byla spotřeba pro zemědělské účely automaticky prokázaná. Druhý návrh, který předložil bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), zohledňuje, zda zemědělci pěstují tzv. citlivé komodity. Ti by pak měli podporu větší.

Nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr spotřebované nafty. Pod návrhem, který zachovává nynější způsob, jsou podepsaní poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD.

Volného a Kottův komplexní pozměňující návrh počítá kromě zjednodušení s tím, že by zemědělci s rostlinnou výrobou bez chovu hospodářských zvířat měli vratku na úrovni 4,38 korun na litr, stejně jako rybníkáři a lesníci. Pokud by však měli pouze chov hospodářských zvířat bez rostlinné výroby, měli by nárok na vratku v hodnotě 9,5 koruny na litr minerálních olejů. Pokud by měli jak rostlinnou, tak živočišnou výrobu, posoudí se intenzita chovu. Pokud bude nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy, měli by nárok také na 9,5 Kč/l.

Jurečkův podpořený návrh počítá s podporou ve výši 9,5 Kč/l pro hospodáře pouze s živočišnou výrobou, ale také pro pěstitele citlivých komodit, jako je ovoce, zelenina nebo například brambory, chmel, cukrová řepa nebo bílkovinné plodiny. U smíšených producentů s rostlinnou i živočišnou výrobou by pak znovu rozhodovala intenzita chovu.

V ČR se snaží stát dlouhodobě podporovat živočišnou výrobu, mimo jiné kvůli produkci statkových hnojiv, která mají vliv na kvalitu půdy. Snižováním kvality půdy hrozí kromě menší produkce také horší zadržování vody v krajině.

