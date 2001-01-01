Zprávy z tisku
Výdaje MPO mají v příštím roce vzrůst o skoro 31 mld. na 66,4 miliardy Kč
Praha 1. září (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) by mělo v příštím roce hospodařit s výdaji 66,4 miliardy korun. Oproti letošnímu rozpočtu by to znamenalo nárůst o 85,5 procenta, resort by si tak polepšil nejvíce ze všech ministerstev. Nárůst tvoří především peníze na výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech a také dotace na obnovitelné zdroje. Počítá s tím návrh rozpočtu, který zveřejnilo ministerstvo financí. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) je s návrhem spokojený.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
"S rozpočtem ministerstva průmyslu a obchodu jsem spokojený, narostl na trojnásobek a podařilo se do něj vyjednat všechny mé politické priority, ať už jde o dostavbu Dukovan nebo další investice v energetice zásadní pro stabilní ceny energií. Dále pak podporu malého a středního podnikání, start-upů, českého průmyslu a stavebnictví, investic s vysokou přidanou hodnotou nebo pro současnou dobu velmi důležité proexportní aktivity," uvedl Vlček. Ocenil také více peněz na ochranu spotřebitele, rozvoj umělé inteligence a výzkum.
Připomněl, že rozpočet je oproti minulému roku vyšší. Spolu s koaličními partnery se tak chce zaměřit také na podporu školství, vědy a výzkumu nebo všech projektů na budování nových bytů.
Příjmy ministerstva by přitom podle návrhu měly v příštím roce klesnout o více než dvě miliardy na 19,2 miliardy korun. Mírně mají klesnout i výdaje na platy ministerstva na 1,21 miliardy korun.
Nárůst výdajů tvoří především vyhrazené peníze na přípravu nových jaderných bloků v Dukovanech. Na to by ministerstvo formou návratné půjčky podle návrhu mělo dostat více než 18,3 miliardy korun. Letos ještě v této položce nemělo ministerstvo žádné peníze.
Další velký nárůst je patrný u výdajů na obnovitelné zdroje energie. Pro letošní rok měl resort vyčleněno na tyto dotace 8,5 miliardy korun, což kritizovali oboroví zástupci i Národní rozpočtová rada. Původně se totiž počítalo s výdaji o téměř 20 miliard korun vyššími. Ministerstvo financí tehdy toto snížení odůvodňovalo plánovaným omezením podpory, k čemuž navrhovalo například nové individuální kontroly provozovatelů solárních elektráren. V návrhu rozpočtu pro příští rok se ale už opět počítá s navýšením peněz na dotace. MPO by k tomu mělo mít k dispozici 24,6 miliardy korun.
I přes zvýšené výdaje návrh rozpočtu naopak počítá se snížením podpory podnikání. Zatímco letos na ni bylo vyhrazeno přes 19,3 miliardy korun, v příštím roce by to mělo být 14,6 miliardy korun.
Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 9. 2025
Poslední změna: 9.9.2025
