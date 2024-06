Výbor: Stát bude moci při nutnosti energetickým firmám nařídit provoz zdrojů

Praha 20. června (ČTK) - Stát zřejmě bude moci v případě nutnosti nařídit energetickým firmám provoz zdrojů potřebných pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Týkat by se to mohlo například uhelných elektráren v případě, že by jejich předčasné odstavení ohrozilo dodávky elektřiny. Počítá s tím pozměňovací návrh k energetickému zákonu, který dnes schválil Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Výbor spolu s tím přijal další změny návrhu zákona, které se věnují například podpoře bioplynových stanic nebo zachování pěti pozic v Radě Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Úprava energetického zákona, která by umožňovala ERÚ zasáhnout a zajistit provoz zdrojů nutných pro energetickou bezpečnost, vychází ze souboru opatření, která v minulých týdnech připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pro případ rychlého útlumu uhelných zdrojů v Česku. ERÚ by v takovém případě mohl energetickým firmám uložit povinnosti nad stanovení jejich licence, firmy by pak za to dostaly kompenzace. Takový postup státu by však byl možný jen v krajních případech, kdy by analýzy provozovatele přenosové soustavy indikovaly možné narušení dodávek elektřiny. Hospodářský výbor dnes zanesení opatření do zákona podpořil.



Výbor dnes projednal 18 pozměňovacích návrhů, přičemž 16 z nich schválil. Jde například o zachování pěti míst v Radě ERÚ, která se podle původního návrhu měla stát pouze tříčlennou. Další schválené návrhy se věnovaly mimo jiné úpravě cenové regulace, certifikace, postavení zákazníka, podpoře stávajících bioplynových stanic nebo podmínkám převodu licence. Schválen naopak nebyl například návrh na zrušení posuzování vlivu přečerpávacích vodních elektráren na životní prostředí.



Novela energetického zákona zavádí do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny. Novela by podle MPO měla zlepšit řízení výkonové rovnováhy v soustavě, odběratelům by měla například umožnit regulaci spotřeby podle aktuálních cen energií. Dosud úprava těchto podmínek v české legislativě scházela, což komplikovalo její rozvoj. Zákazníkům by měla novela přinést nezávislý srovnávač cen elektřiny.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 6. 2024

