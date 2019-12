Výbor doporučil schválit rozpočet MŽP s výdaji 14,5 miliardy Kč

Praha 6. listopadu (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí by mělo mít v rozpočtu na příští rok na výdaje k dispozici 14,5 miliardy korun, což je proti letošnímu schválenému rozpočtu o 1,9 miliardy korun víc. Návrh rozpočtu ministerstva dnes doporučil schválit sněmovní výbor pro životní prostředí. Loni ministerstvo vynaložilo 12,3 miliardy korun.

Z celkových výdajů je asi 10,5 miliardy určeno na investice. Na platy zaměstnanců a ostatní související platby je vyčleněno 916 milionů korun. V souvislosti s krácením peněz na platy na neobsazených místech však přišlo o 37 milionů korun.

Na ochranu přírody a krajiny je vyčleněno 750 milionů korun, na technickou ochranu životního prostředí 3,6 miliardy a na ochranu klimatu šest miliard korun. Součástí výdajů na ochranu klimatu a ovzduší jsou například peníze na akci Nová zelená úsporám nebo na energetické úspory. Na ostatní činnosti v životním prostředí mají jít zhruba čtyři miliardy. Půjde o peníze určené například na obnovu vybavení ministerstva, výdaje na podřízené příspěvkové organizace, odvody do mezinárodních organizací nebo na újmy za ztížení zemědělského hospodaření.

Státní tajemník ministerstva Jan Landa řekl poslancům, že ministerstvo posiluje hlavně příjmy správ národních parků. Na jejich hospodaření nepříznivě dopadla kůrovcová kalamita spojená s propadem cen dřeva, která jim ubírá peníze na provoz.

Na straně příjmů počítá ministerstvo mimo jiné s tím, že získá 7,4 miliardy z prodeje emisních povolenek, téměř osm miliard by mělo získat z evropských fondů a obdobných zdrojů. Celkově by mělo MŽP odvést do státního rozpočtu 15,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst asi o 2,5 miliardy korun.

