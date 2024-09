Vozy pražské MHD a Pražských služeb budou moci využívat vodíkový pohon

Praha 1. září (ČTK) - Vozy pražské MHD a Pražských služeb (PSAS) budou moci využívat vodíkový pohon. Město zahájí společně s Pražskou plynárenskou (PPAS) a PSAS projekt dekarbonizace Prahy prostřednictvím vodíkové mobility. Cílem je snížení emisí. Pilotní projekt výroby a využití zeleného vodíku je financovaný z evropských fondů a zahrnuje vypracování studie na výrobu a užití zeleného vodíku. Hlavní město letos v březnu požádalo o evropskou dotaci zhruba 1,56 milionu Kč. Spolupráci na rozvoji technologií schválili pražští radní v polovině srpna, kdy odsouhlasili memorandum o spolupráci se zmíněnými firmami. Pilotní projekt potrvá do 31. prosince 2025.

"Projekt vodíkové mobility zapadá do naší energetické strategie, kterou v hlavním městě razíme. Jednak, aby Praha byla energeticky nezávislá a tím i bezpečná. A abychom využívali všechny dostupné zdroje energie, od těch klasických až po ty nové, takzvaně zelené. To vše samozřejmě i s přihlédnutím k ekonomické stránce věci," uvedl po srpnovém jednání městské rady primátor Bohuslav Svoboda (ODS).



Na základě schváleného memoranda budou hlavní město s plynárnou a PSAS spolupracovat na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, výrobě zeleného nebo nízkouhlíkového vodíku. Rovněž se budou zabývat skladováním a distribucí vodíku, využitím vodíku při jeho přeměně na elektřinu nebo elektřinu a teplo a při spalování. Pracovat budou též na rozvoji infrastruktury pro alternativní paliva a rozšíření počtu bezemisních vozidel a zavádění nových technologií do praxe.



V projektu město počítá s návrhem na umístění obnovitelného zdroje energie, elektrolyzéru a vodíkové plnicí stanice pro plnění autobusů a vozů komunálních služeb vodíkem ve vybraných lokalitách. Projekt obsahuje také ekonomickou analýzu a technickou studii proveditelnosti.



Projekt a spolupráce s PPAS a PSAS v oblasti využití vodíku je součástí takzvaného klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje záměry na zlepšení životního prostředí a omezení emisí či fosilních paliv v dopravě.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 9. 2024

