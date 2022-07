Von der Leyenová spoléhá na české předsednictví například u energetiky

Litomyšl (Svitavsko) 1. července (ČTK) - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová spoléhá na to, že české předsednictví v Radě EU posune řadu věcí dopředu. Po dnešním společném zasedání komise s českou vládou v Litomyšli zmínila například energetický program Repower EU, který otevírá cestu ke společným nákupům plynu a dobudování energetické soustavy. Komise a české předsednictví se podle ní zaměří i na plány na nejbližší dobu pro případ omezení dodávek z Ruska. Zahrnovat mají omezení spotřeby i solidární sdílení surovin.

Von der Leyenová ocenila, že českému premiérovi Petru Fialovi (ODS) leží Evropa na srdci, což se projevilo mimo jiné tím, že jednu z prvních cest po jmenování směřoval do bruselských institucí EU. Český kabinet podle ní pracuje pro Evropu. V souvislosti s prioritami a mottem dnes začínajícího českého předsednictví "Evropa jako úkol", které zní v angličtině "Europe as a task: rethink, rebuild, repower", pak uvedla, že často souzní s plány komise.

Komise podle von der Leyenové spoléhá na české předsednictví, že posune jednání o balíčku Repower EU a prosazení příslušného nařízení. "Energetická bezpečnost je důležitá pro vás (Česko) i celou Evropu," konstatovala. Důležité je podle ní od Ruska přejít k dalším důvěryhodnějším dodavatelům, pracovat na úsporách v energetice, ale také investovat do obnovitelné energie.

Komise navrhla v polovině května využít na podporu ukončení závislosti na Rusku balík až 300 miliard eur (7,4 bilionu korun), které by do konce desetiletí měly kromě investic do obnovitelných zdrojů sloužit například k přizpůsobení infrastruktury dodávkám zemního plynu či LNG z nových zdrojů.

Unijní země podle von der Leyenové musí držet pospolu a připravit také nouzové scénáře. "Musíme mít jasné plány, jak se omezit, pokud to bude potřeba. Dalším tématem je i evropská solidarita," uvedla. Plány podle ní budou počítat s tím, jak sdílet plyn. "Střednědobě a dlouhodobě jsou pak cestou ke zbavení se závislosti na Rusku investice do obnovitelných zdrojů," dodala šéfka EK.

České předsednictví se podle ní musí soustředit také na jednání o klimatickém balíčku Fit for 55 či na program, který směřuje k přebudování ekonomiky po covidové pandemii. Jako další témata pro české předsednictví zmínila také Pakt stability a růstu či digitalizaci.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 7. 2022

