Von der Leyenová na G20 navrhla globální systém emisních povolenek

Dillí 9. září (ČTK) - Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes vyzvala účastníky víkendového summitu skupiny G20, aby se připojili k návrhu na zavedení globálního systému stanovení cen za povolenky na emise uhlíku. Člověk je zodpovědný za změny klimatu a má i prostředky jak je řešit, uvedla von der Leyenová na sociální síti X. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva dnes zase v Dillí hovořil o potřebě okamžitě bojovat proti klimatickým změnám a jako příklad uvedl nedávné povodně ve své zemi, které si vyžádaly 46 obětí, uvedla agentura AFP.

"Změna klimatu je způsobena člověkem. To znamená, že ji můžeme řešit. K tomu potřebujeme inovace, investice do zelených technologií, do kapacity obnovitelných zdrojů energie a do energetické účinnosti. To vyžaduje větší investice. Na zasedání skupiny G20 jsem vyzvala vedoucí představitele (členských zemí), aby se připojili k výzvě ke globálnímu stanovení cen uhlíku," napsala von der Leyenová a připojila fotografii ze svého příchodu na jednání v Dillí.

V Evropské unii funguje trh s emisními povolenkami, jehož prostřednictvím si znečišťovatelé kupují právo vypouštět do vzduchu určité množství zplodin. Země EU letos v dubnu definitivně schválily další část balíku klimatických norem označovanou jako Fit for 55, s jejichž pomocí chtějí do konce desetiletí významně omezit emise skleníkových plynů.

"Nedostatečné závazky ve prospěch životního prostředí nás vedou k bezprecedentní klimatické pohotovosti," uvedl Lula. "Sucha, povodně, bouře a požáry jsou stále častější a ohrožují potravinovou i energetickou bezpečnost," dodal brazilský prezident, jehož země bude v roce 2025 hostit summit o klimatu COP30.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 9. 2023

Datum uveřejnění: 9.9.23

