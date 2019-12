Voličsky atraktivní slevy na úkor domácností a čistého ovzduší? Komora OZE komentuje navržené vládní škrty

O 2,7 miliardy by příští rok měla přijít Nová zelená úsporám, mezi veřejností velmi populární program, ze kterého se platí výměny špinavých zdrojů energie za čisté a opatření, která snižují spotřebu energie v budovách. [1] To je snížení dostupných dotací o více než 40% a v praxi to bude znamenat, že 6 až 13 tisíc rodin [2] příští rok nedostane podporu na výměnu špinavého kotle za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či na pořízení fotovoltaických a solárních panelů na výrobu vlastní, čisté energie a teplé vody. Další tisíce domácností by nedostaly podporu na zateplování, výměnu oken a další opatření, která snižují spotřebu energie v budovách.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

“Kdyby se nakonec stát rozhodl škrtnout víc než 40 % úspěšné Nové zelené úsporám, byla by to špatná zpráva pro tisíce domácností, klima i ovzduší, které dýcháme. Radovat by se naopak mohli těžaři uhlí a jaderné elektrárny na uran, který dovážíme z Ruska.”

“Škrty ve výdajích pro lepší budoucnost celého Česka, ať už jde o výdaje na výzkum a vědu nebo na snížení znečištění z výroby energie, nepovažuji za rozumný krok, jak zalátat díry ve státním rozpočtu.”

“Nová zelená úsporám je unikát v celé střední a východní Evropě a slýcháme to i v Evropě. Je populární mezi veřejností díky své stabilitě, šířce záběru a jednoduchosti administrace. Tento program by si naopak zasloužil být jako jeden ze stěžejních nástrojů rozvoje čisté energetiky posilován i pro období do roku 2030. Zkušenosti ale ukazují, že každé výrazné škrty a změny zhoršují dlouho budovanou důvěru a snižují zájem žadatelů.”

Zdroj: Tisková zpráva Komory OZE 11.2.2019

Prameny:

[1] Snížení objemu dostupných peněz v Nové zelené úsporám je součástí návrhu úsporných opatření, které oznámil premiér Babiš. Viz LN 7. února

[2] Z celkově vyplácených dotací jde přibližně čtvrtina (500 miliónů korun) ročně na malé obnovitelné zdroje (tepelná čerpadla, kotle na biomasu, malé fotovoltaiky a solární panely). Z navrženého škrtu 2,7 mld je čtvrtina 675 milionů korun. Průměrná dotace ční 50-100 tisíc korun / žádost, podle technologie. To tedy znamená 6,8 až 13,5 tisíc domácností za rok, na které se peníze nedostanou.

Tweet

Datum uveřejnění: 11. února 2019

Poslední změna: 11. února 2019

Počet shlédnutí: 888