Vodohospodáři zmodernizovali kalové hospodářství v Opavě

Opava 21. března (ČTK) - Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) za 51 milionů korun zmodernizovala kalové hospodářství v Čistírně odpadních vod Opava. Vybudovala novou vyhnívací nádrž o objemu 2000 metrů krychlových, čímž podstatně zvýšila kapacitu kalového hospodářství, které tam bylo přetíženo. V nádrži využívá novou technologii takzvané termofilní anaerobní stabilizace, díky níž je kal efektivněji zpracován a dá se lépe využít. Novinářům to dnes řekli zástupci SmVaK.

Ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka řekl, že novou metodu zatím v zemi využívá jen několik málo čistíren. Kal se při ní ve vyhnívací nádrži zahřívá na 55 stupňů Celsia (současné vyhnívací nádrže fungují při 37 stupních) a díky tomu se ho daří lépe zbavit nežádoucích látek. Kal, který čistírna vyprodukuje, pak má lepší vlastnosti pro další využití například jako rekultivační substrát.

Čistírna také zvýší produkci bioplynu, který v nádržích vzniká. "Bioplyn je odváděn do plynojemu a dále využíván v kogeneračních jednotkách k výrobě elektřiny a tepla. Tuto energii používáme následně v samotném procesu čištění nebo vytápění budov v našich objektech," řekl Tlolka.

S budováním nové vyhnívací nádrže začala společnost v prosinci 2015, dokončila ji letos v únoru. "Investice se skládala ze dvou věcí, z výstavby vyhnívací nádrže, která stála asi 41 milionů, a pak z rekonstrukce staré vyhnívačky, trubních rozvodů, rozvodů plynu, úpravy řídicích systémů a to stálo asi deset milionů," řekl Tlolka.

Dosavadní vyhnívací nádrže v Opavě už svou kapacitou nedostačovaly. Kal se v nich kvůli tomu mohl zdržet jen poměrně krátkou dobu, což neumožňovalo jeho dostatečné zpracování.

Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1837 kilometrů v 80 městech a obcích. Připojeno je na ni více než 522.000 obyvatel. V provozu má 67 čistíren odpadních vod.

Generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička řekl, že od roku 2000 společnost investovala do odpadních vod, tedy do kanalizační sítě a čistíren, 3,7 miliardy korun. "Přibližně 1,5 miliardy z toho šlo do čistíren odpadních vod," řekl Pšenička. Letos SmVaK do oblasti odpadních vod investují 220 milionů korun.

SmVaK jsou jednou z největších vodárenských firem v Česku, dodávají vodu více než milionu lidí hlavně na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku. V roce 2015 podnik dosáhl zisku 399,4 milionu korun a jeho tržby z vodného a stočného činily 2,31 miliardy korun. Většinovým vlastníkem firmy je španělská společnost Aqualia Czech sídlící v Madridu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22.3.2017

Datum uveřejnění: 21. března 2017

Poslední změna: 22. března 2017

