Vodárenská firma v H. Brodě začne upravovat plyn z kalů, aby mohl jít do sítě

Havlíčkův Brod 11. listopadu (ČTK) - Havlíčkobrodská společnost Vodovody a kanalizace (VAK) začne příští rok upravovat plyn uvolňovaný z kalů tak, aby ho mohla dodávat do plynárenské sítě. Na technologii výroby biometanu na čistírně odpadní vody v Perknově a jeho vtláčení do sítě už vybrala dodavatele. Zakázku za 42,6 milionu korun bez daně zaplatí s pomocí evropské dotace. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek.

Foto: www.nase-voda.cz



"Máme podepsanou smlouvu, akce běží," řekl ČTK ředitel společnosti Jan Kadlec. Podle něj to bude první takový projekt v Česku uskutečněný na čistírně odpadní vody. Nová technologie, která bude čistit kalový plyn pomocí membrán, by měla začít fungovat ve druhé polovině příštího roku. Podle věstníku ji dodá firma Prodeval CE.

Na havlíčkobrodské čistírně odpadní vody se podle dřívějších údajů firmy VAK z bioplynu vyrábí v kogeneračních jednotkách teplo a elektřina. Nově se jeho část bude upravovat tak, aby měl parametry zemního plynu, což má podle firmy vzhledem k nynější situaci na energetickém trhu velký potenciál.

Akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace jsou z více než 90 procent města a obce regionu. Podnik zásobuje pitnou vodou 78.000 obyvatel hlavně na Havlíčkobrodsku. Minulý rok společnost prodala 3,274 milionu metrů krychlových vody, zároveň zajistila čištění 3,125 milionu metrů krychlových odpadní vody. Loňské tržby firmy byly 297 milionů Kč proti 295 milionům Kč za rok 2020.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 11. 2022

Tweet

Datum uveřejnění: 11.11.22

Poslední změna: 28.11.2022

Počet shlédnutí: 9