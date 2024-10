Vlček se chce zaměřit na energetiku. Green Deal považuje za příležitost pro ČR

Praha 2. října (ČTK) - Místopředseda Starostů Lukáš Vlček se chce jako ministr průmyslu a obchodu zaměřit na energetiku. Green Deal, tedy přechod EU k obnovitelným zdrojům energií, považuje za příležitost, kterou by Česká republika neměla "prošvejkovat". Novinářům po dnešní schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) jako kandidát Starostů na místo po Jozefu Síkelovi také řekl, že jeho plánem je dotáhnout projekty připravené jeho předchůdcem. S prezidentem se setká v pondělí, pokud hlava státu bude souhlasit, měl by být jmenován v úterý, uvedl dnes Fiala.

Foto: Drahunkas@Pixabay.com



Hlavní je podle Vlčka dokončit projekty, na kterých Starostové týmově tři roky spolupracovali. "Ať je to v otázce energetiky, nebo je to v otázce zahraničních investic či představené nové hospodářské strategie, kterou bychom chtěli představit na strojírenském veletrhu v Brně," uvedl. Zmínil přípravu nových jaderných zdrojů, legislativy k obnovitelným zdrojům i další projekty s cílem dostupné a levné energie. Fiala podle něj zmínil také potřebu intenzivní komunikace s partnery, ať už jde o zástupce profesních skupin, samospráv a regionů, nebo o zahraniční investory.



"Témat máme mnoho a já se na ně těším," konstatoval poslanec, který se na ministerskou funkci připravoval několik měsíců. Na dotaz ohledně postoje vlády k evropskému Green Dealu Vlček varoval před švejkováním, které by mohlo vést k tomu, že Česku ujede vlak. Nevyužít příležitosti by podle něj byla velká škoda stejně jako "sužovat debatu pouze na ceny benzinu."



Fiala na schůzce s Vlčkem hovořil nejenom o revizi Green Dealu, rozvoji energetiky či dostavbě Dukovan. "Důležité je i snižování byrokracie pro podnikatele a nedotační podpora malých a středních podniků," uvedl Fiala po setkání. Zároveň potvrdil, že Vlčka prezidentovi na funkci ministra průmyslu a obchodu navrhne.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 10. 2024

Datum uveřejnění: 2.10.24

Poslední změna: 7.10.2024

