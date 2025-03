Vlček: Akční plán EU pro energetiku je obecný, potřebujeme konkrétnější řešení

Brusel 17. března (zpravodajka ČTK) - Akční plán pro dostupnou energii, který na konci února představila Evropská komise, je podle českého ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka velmi obecný a málo ambiciózní. Ministr to uvedl dnes během jednání v Bruselu. Plán by měl vést ke snížení nákladů na energie pro podniky i občany, k dokončení energetické unie, přilákání investic a k lepší připravenosti na potenciální energetické krize. Jeho cílem je podle eurokomisaře pro energetiku Dana Jörgensena ušetřit Evropanům už letos 45 miliard eur (1,1 bilionu Kč), do roku 2040 by to pak mělo být 260 miliard eur (6,5 bilionu Kč) ročně.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com



"Vysoké ceny energií trápí nejen české, ale i evropské domácnosti a průmysl. Vítám každou iniciativu, která má za cíl dostupnější ceny energií, ale u Akčního plánu pro dostupnou energii jsem vyjádřil obavu, že je velmi nekonkrétní a málo ambiciózní," uvedl Vlček. Obecný plán je podle něj potřeba přetavit do konkrétních řešení.



"Budoucnost energetiky vidíme v mixu jádra a obnovitelných zdrojů a v tomto ohledu je správně, že se Evropská komise plánuje zaměřit na licenční postupy pro výstavbu malých modulárních reaktorů a na aktualizaci plánu mapujícího investiční potřeby pro další rozvoj jaderné energetiky," dodal ministr s tím, že pro Česko bude klíčová revize pravidel veřejné podpory, především jejich zjednodušení, které by EK měla zveřejnit do konce tohoto pololetí.



"Usilujeme o to, aby došlo ke změně v přístupu k jaderné energetice a ke zjednodušení procesu notifikací veřejné podpory," doplnil Vlček, který na jednání mezi českými prioritami zmínil také zajištění energetické bezpečnosti kontinentu a podporu větší transparentnosti na trhu s energiemi.



Česká republika je členem takzvané jaderné aliance, kterou tvoří několik zemí, mimo jiné i Francie a Švédsko. Právě její schůzky se ministr Vlček ráno zúčastnil. "Obecně si myslíme, že jaderná energetika je tématem, které je opravdu velmi zajímavé. Můžeme hovořit o určité renesanci. Nejenom Česká republika plánuje stavbu velkých jaderných zdrojů, ale věříme i v rozvoj malých modulárních reaktorů," uvedl ministr. "Požadujeme, aby se na jadernou energetiku koukalo jako na čistý zdroj energie," dodal.



Jedním z hlavních cílů eurokomisaře Jörgensena je zbavit se závislosti na ruském plynu. "V Evropské unii stále nakupujeme ruský plyn, čímž nepřímo pomáháme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi financovat válku. Od začátku války jsme dovezli fosilní paliva z Ruska v hodnotě, která se rovná nákladům na 245 bojových letounů, což je neudržitelné," uvedl eurokomisař na konci února.



O tématu se debatovalo při dnešním jednání v Bruselu. "Zaznívala kritika, že na jednu stranu říkáme, že chceme být nezávislí na Rusku a nevydíratelní a že nechceme financovat jeho válečné tažení proti Ukrajině, ale zároveň vidíme, že řada koutů Evropy ruský plyn stále ve velkém objemu odebírá," uvedl Vlček.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 17. 3. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 17.3.25

Poslední změna: 20.3.2025

Počet shlédnutí: 0