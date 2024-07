Vládní strategie: ČR by měla ročně vyrábět 20.000 tun obnovitelného vodíku

Praha 17. července (ČTK) - Česko by do roku 2030 mělo ročně vyrábět 20.000 tun vodíku s využitím obnovitelných zdrojů. Bude pro to potřeba vybudovat nové elektrolyzéry s výkonem 400 megawattů (MW). Je to součástí aktualizace vodíkové strategie, kterou dnes schválila vláda. V současnosti Česko vyrábí 120.000 až 130.000 tun vodíku z ropných zbytků nebo ze zemního plynu, výroba s využitím obnovitelných zdrojů je zanedbatelná.

Původní vodíková strategie z roku 2021 už neodpovídala současným podmínkám, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu v tiskové zprávě. Upozornilo také, že přijetí aktualizace bylo jednou z reforem, které musí Česko přijmout v rámci Národního plánu obnovy, aby mohlo čerpat investiční prostředky z evropských zdrojů.



Aktualizovaná strategie je rozdělená do tří časových etap. V první etapě do roku 2030 by měly vznikat provozy s provázanou výrobou a spotřebou obnovitelného vodíku, ročně by tak mělo v zemi být vyrobeno kolem 20.000 tun tohoto plynu. V období 2030 až 2045 by měly vznikat vodíkovody, které umožní dovoz obnovitelného vodíku a tím i snížení jeho ceny. Po roce 2045 by měly jít do provozu nové technologie, které umožní dál snížit cenu obnovitelného vodíku.



"Vodík se stane důležitým prvkem naší energetické politiky, ať už jako náhrada fosilních paliv v dopravě, nosič pro přepravu a akumulaci energie, nebo jako surovina pro chemický průmysl a zdroj tepla. Tato strategie podporuje naši ekonomiku a také přispívá k ochraně životního prostředí," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



