Praha 20. října (ČTK) - Vláda dnes schválila změnu zákona o podporovaných zdrojích energie. Jejím cílem je umožnit, aby mohla být domácnostem kompenzována část regulované ceny elektřiny. Kabinet tak chce zmírnit dopad rostoucích cen energií na obyvatele. Vyplývá to z vládních materiálů.

Na dnes schválenou změnu může podle ministerstva průmyslu a obchodu navázat úprava nařízení o odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin ročně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v pondělí řekl, že pro stát by to mělo znamenat výdaj maximálně osm miliard korun ročně. Domácnost bude podle něj moci uspořit maximálně přibližně 1500 korun. Pomoc by se měla týkat zhruba 5,3 milionu odběrných míst, z toho zhruba 4,3 milionu domácností. Zbytek jsou například chaty a chalupy.

Ve výše zmíněném nařízení vlády bude podle dnes schválené změny zákona moci být stanoveno, jaké množství elektřiny odebrané domácností bude od platby osvobozeno. "Zákon zároveň bude umožňovat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) stanovit úhradu na složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny pro předávací místa s distribuční soustavou na napěťové hladině nízkého napětí také podle distribuční sazby," uvedlo MPO v předkládací zprávě na vládu.

U ceny elektřiny pro domácnosti tvoří přibližně polovinu výsledné ceny regulovaná část stanovována Energetickým regulačním úřadem, u plynu je to necelá třetina. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny také příspěvek na obnovitelné zdroje energie. Zbylou část ceny určují sami dodavatelé. Energetický regulační úřad svoji část ceny na další rok pravidelně oznamuje na konci listopadu.

Na takzvané podporované zdroje energie jde celkový roční příspěvek kolem 45 miliard Kč, z toho 27 miliard Kč platí stát a zbylých 20 miliard Kč hradí ve svých platbách domácnosti a firmy. Z těch by mohl stát osm miliard odpustit domácnostem a až osm miliard firmám. Od roku 2006 bylo na podporu podporovaných zdrojů energie v Česku vyplaceno přes 430 miliard korun.

