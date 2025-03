Vláda schválila zavedení oblastí, kde budou snáz vznikat solární a větrné zdroje

Praha 12. března (ČTK) - Vláda dnes schválila zavedení oblastí, kde budou snáz vznikat fotovoltaické a větrné elektrárny, protože budou schvalovány ve zjednodušeném režimu. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj rychlejší budování obnovitelných zdrojů energie posílí energetickou soběstačnost Česka a zmenší závislost země na dovozu fosilních paliv. Takzvané akcelerační zóny pro solární elektrárny by měly vznikat zejména na dřívějších průmyslových plochách, o lokalitách pro větrné elektrárny bude ještě vláda jednat s kraji.

Foto: sumanley@Pixabay.com



"Jsme v situaci, že většinu energie do České republiky dovážíme, a to ve formě ropy a zemního plynu. Naším cílem je zvyšovat míru soběstačnosti vyrobené energie na našem území," řekl Hladík. Upozornil, že vzhledem k očekávanému zvyšování spotřeby elektřiny v průmyslu je v bezpečnostním zájmu země posílit výrobu na českém území, a to zejména stavbou jaderných a obnovitelných zdrojů.



"Vyřídit všechna povolení pro stavbu větrné elektrárny dosud trvalo deset a nezřídka i 15 let, takže pokud se podaří zákon dopracovat, může to v kombinaci s dalšími opatřeními, které již stát přijal, celý proces povolování elektráren urychlit. Jsem mírný optimista. Ministerstva totiž během posledních dvou let odvedla kus práce, takže na aktuální verzi se dá stavět," uvedl dnes předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.



Schválený návrh zavádí takzvané akcelerační oblasti, kde budou obnovitelné zdroje schvalovány ve zjednodušeném režimu. Předem definované podmínky mají podle ministerstva snížit administrativní zátěž investorů a projekty splňující podmínky evropské směrnice nebudou podléhat procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Jednodušší schvalování se bude týkat nejen samotných zdrojů elektřiny, ale i navazující infrastruktury, jako jsou transformátory, elektrická vedení nebo akumulátory.



Samotné vymezení akceleračních oblastí se bude stanovovat na třech úrovních. Konkrétně půjde o územní plány obcí, dále v zásadách územního rozvoje krajů a na celostátní úrovni územním rozvojovým plánem. Hladík dnes zdůraznil, že nemůže nastat konflikt mezi vznikem akcelerační zóny a rozvojovými plány obcí, protože oblasti pro obnovitelné zdroje budou muset vznikat přinejmenším 500 metrů od zastavěného území.



Po zřízení akceleračních zón dlouhodobě volají zastánci obnovitelných zdrojů. Podle nich Česko dlouhodobě zaostává ve výstavbě velkých solárních parků, které by se přitom v budoucnu měly stát důležitou součástí energetiky.



Stát do budoucna počítá s výrazným navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie. Ten v současnosti činí kolem 19 procent. Podle loni schváleného Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu by měl podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 stoupnout alespoň na 30 procent.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 3. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 12.3.25

Poslední změna: 20.3.2025

Počet shlédnutí: 0