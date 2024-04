Vláda schválila postup pro tzv. akcelerační zóny obnovitelných zdrojů energie

Praha 24. dubna (ČTK) - Vláda schválila postup pro vymezování takzvaných akceleračních zón pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Půjde o oblasti, v nichž bude možné rychlejší povolování stavby solárních nebo větrných elektráren. Příprava a povolení stavby v nich bude trvat do 12 měsíců. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Cílem je podle něj snadnější výstavba velkých projektů obnovitelných zdrojů. Jejich podíl na celkové spotřebě je nyní kolem 19 procent. Do budoucna se má zvýšit minimálně na 30 procent.

"Potřebujeme v České republice budovat větší kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž víme, že jejich stavba není vždy jednoduchá. Proto jsme dnes schválili takovou, aby jejich výstavba byla snazší," řekl Fiala.



Vysvětlil, že akcelerační zóny budou oblasti, kde bude možné získat stavební povolení pro vybudování velké fotovoltaické nebo větrné elektrárny. "Cílem je, aby příprava a povolení obnovitelného zdroje byly do 12 měsíců," podotkl Fiala. U běžných projektů obnovitelných zdrojů je běžné povolování minimálně dva roky, především pak u větrných elektráren pak ale často trvá i několik let.



Podle něj jde o důležitý krok při dalším posilování energetické bezpečnosti země. Obnovitelné zdroje se v budoucnu mají podle současných plánů vlády společně s jadernou energií stát hlavním bodem tuzemského energetického mixu.



Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) následně vysvětlil, že rychlejší povolování pro akcelerační zóny bude zahrnovat například zjednodušené posuzování vlivu staveb na okolní životní prostředí. Zóny by podle něj měly být vymezovány typicky v průmyslových zónách, tzv. brownfieldech nebo na místech bývalých dolů. Zakázány naopak budou na území soustavy Natura 2000, v národních parcích a v první a druhé zóně chráněných krajinných oblastí. Při vymezování oblastí pak budou podle ministra posuzovány i další veřejné zájmy například v oblasti letectví nebo obrany státu.



Po zřízení tzv. akceleračních zón dlouhodobě volají zastánci obnovitelných zdrojů. Podle nich Česko dlouhodobě zaostává ve výstavbě velkých solárních parků, které by se přitom v budoucnu měly stát důležitou součástí energetiky.



Stát tak do budoucna počítá s výrazným navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie. Ten v současnosti činí kolem 19 procent. Podle loňského vládního návrhu Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu by měl podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 stoupnout alespoň na 30 procent. Evropská komise vrátila návrh k úpravě. Podle oborových organizací je tuzemský potenciál vyšší než 30 procent a vláda by jej měla v revidované verzi plánu navýšit.



