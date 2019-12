Vláda schválila aktualizaci nákladů na skládkování hnojiv

Praha 13. června (ČTK) - Vláda dnes odsouhlasila aktualizaci nákladů nutných na skladování statkových hnojiv podle evropské nitrátové směrnice. Letos a v příštím roce by mělo jít o 1,06 miliardy korun, sdělila ČTK Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Unie po zemědělských podnicích skladovací prostory vyžaduje, aby se zabránilo vyvážení hnojiv na půdu v období, kdy je velké riziko úniku dusičnanů do půdy a následně do vod.

"Jde nám o to, aby byly zajištěny prostory na mezisklady, kde se statková hnojiva uskladní minimálně po dobu šesti měsíců, výjimka kratší lhůty platí pro hnojůvku a tuhá statková hnojiva. Tímto způsobem dojde ke stabilizaci hnojiv, které pak neznečistí dusičnany cenné podzemní vody," uvedla Pospíšilová. Podle schváleného materiálu by investice měly zajistit rekonstrukci stávajících meziskladových prostor a výstavbu nových.

Pokud by došlo ke zrušení výjimky, náklady na skladování veškerého hnoje na zpevněném hnojišti po dobu minimálně půl roku by se letos a v příštím roce vyšplhaly na 2,54 miliardy korun. Nejvíc by se podle Výzkumného ústavu zemědělské techniky muselo investovat do nové výstavby hnojišť.

Z minulého období evropského rozvojového programu se využilo 1,5 miliardy korun na výstavbu skladovacích kapacit na statková hnojiva. V současném období bylo podpořeno 90 projektů 280milionovou dotací.

