Vláda projedná podmínky pro akumulaci energie v Česku, dosud v legislativě chybí

Praha/Berlín 19. března (ČTK) - Zakotvení podmínek pro ukládání energie v elektrizační soustavě do tuzemské legislativy a její komerční využití je hlavním bodem další novely energetického zákona. Ve středu ji projedná vláda. Akumulace by podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měla zlepšit řízení výkonové rovnováhy v soustavě. Úprava specifikuje například podmínky pro komerční využití akumulace nebo zákaz dvojího zpoplatnění elektřiny při jejím uložení. Vyplývá to z vládního dokumentu, který má ČTK k dispozici.

Foto: PIRO4D@Pixabay.com II



Dosud úprava podmínek pro akumulaci v české legislativě scházela, což komplikovalo její rozvoj. Novela vedle toho zavádí například také pravidla pro flexibilitu výrobců. Reaguje na současný trend v energetice po celém světě, který podporuje zvyšování akumulačních schopností elektroenergetických soustav kvůli růstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejčastější formou ukládání je využití baterií.



Rozvoj akumulace, tedy časově odložené dodávky vyrobené elektřiny do soustavy, je podle MPO nutný zejména pro zvýšení odolnosti soustavy při výkyvech v provozu, integraci obnovitelných zdrojů do soustavy či investice.



"Novela reaguje na aktualizaci pravidel trhu s elektřinou a jedná se tedy o zásadní změny ukládání elektřiny, flexibilitu a agregaci, což je velmi důležité, aby mohli spotřebitelé do budoucna svoji spotřebu upravovat podle cen energií na trhu. To znamená, aby mohli spotřebovávat v době, kdy ceny nejsou nejvyšší, aby mohli lépe reagovat na spotřební špičky, které jsou samozřejmě spojeny s vyššími cenami energie," řekl dnes ČTK v Berlíně po skončení konference o energetické transformaci ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



Ministr dále upozornil, že novela se zabývá také zlevněním regulované části cen energií, protože akumulace a agregace umožní snížit náklady na služby systémové rovnováhy. "Umožní snížit objem nákupů na tyto služby, což by se v konečném důsledku mělo projevit i v cenách energií," uvedl Síkela. Další úpravy se podle něj zaměřují také na ochranu spotřebitele. Zpřísnit by se tak například měly pravidla pro dodavatele. Spotřebitelé navíc budou mít možnost odstoupit od fixovaných smluv v případě, že nákupní politika dodavatele bude proti pravidlům. To podle Síkely zamezí případům, jako byl konec společnosti Bohemia Energy.



V Česku je komerční využití velkých systémových zařízení pro ukládání energie zatím značně omezené. Ministerstvo v této souvislosti přiznává, že jedním z hlavních problémů je dosud nedostatečné nastavení právních podmínek pro provozování takových zařízení. Mimo jiné nejsou vyjasněny podmínky provozovatele akumulačních zařízení. To by měla změnit připravovaná novela.



Česko má s legislativní úpravou pro akumulaci energie a agregaci flexibility několikaleté zpoždění, jedná se totiž o povinnost z unijní směrnice. Podle Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ stát zaostává za dalšími okolními státy a hrozí mu za to i sankce. Absence zákonné úpravy podle asociace brání většímu rozvoji obnovitelných zdrojů i komunitní energetiky.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 3. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 20.3.24

Poslední změna: 21.3.2024

Počet shlédnutí: 0