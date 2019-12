Vláda odložila projednání memoranda o rozvoji vozidel na plyn

Praha 23. října (ČTK) - Vláda dnes už podruhé odložila projednání memoranda o rozvoji vozidel na zemní plyn do roku 2025. Materiál počítá s tím, že nižší spotřební daň ze stlačeného zemního plynu (CNG), která by podporovala využití tohoto alternativního paliva u motorových vozidel, by měla zůstat zachována i po roce 2020. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách.

Nyní je spotřební daň na metr krychlový CNG jako automobilového paliva 72 haléřů proti 12,84 Kč za litr benzinu. Do roku 2020 se má daň na CNG postupně zvýšit. Od začátku příštího roku bude činit 1,44 Kč, od začátku roku 2020 pak 2,80 Kč na metr krychlový.

Ke zvýšení daně bude moci vláda přistoupit i po roce 2020. A to v případě, pokud spotřeba zemního plynu v dopravě přesáhne 600 milionů metrů krychlových za nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, inkaso spotřební daně z minerálních olejů poklesne meziročně o více než dvě miliardy Kč, schodek rozpočtu přesáhne 1,5 procenta HDP, dojde k navýšení sazeb daně u benzinu a nafty nebo ČR nebude plnit minimální sazby stanovené EU.

Podle Českého plynárenského svazu představuje memorandum pozitivní impulz nejen pro plynárenské společnosti, ale i další subjekty soukromého a veřejného sektoru, které zařadily CNG do svých dlouhodobých investičních strategií. V případě jeho nepřijetí by se podle výkonného ředitele Jana Rumla mohl opakovat černý scénář ze Slovenska, kde je dnes zájem a spotřeba zemního plynu pro výrobu CNG o 30 procent nižší než v roce 2011.

S projednáváním materiálu nesouhlasí Unie nezávislých petrolejářů. Sdružení uvedlo, že další podpoře alternativních paliv by měla předcházet odborná diskuse vedoucí ke stanovení vládní strategie na delší období. Existující Národní akční plán čisté mobility je podle něj pouze strategií podpory rozvoje infrastruktury CNG a elektromobility.

"Kromě řady dalších výhrad považujeme za nestandardní, aby vláda po volbách přijímala jakékoli usnesení, kterým bude omezovat v rozhodovaní a finančně zavazovat vládu novou, ačkoli k tomu není nijak časově nucena," sdělil předseda představenstva sdružení Ivan Indráček.

Podle Komory obnovitelných zdrojů energie by mělo memorandum o zemním plynu zahrnovat i biometan. "Biometan je ještě čistší než zemní plyn, navíc si ho umíme vyrobit sami. V řadě vyspělých států už biometan v dopravě využívají, například ve Stockholmu na něj jezdí městská doprava a taxíky. Stát by měl vytvořit podmínky pro rozvoj biometanu a nasměrovat jeho použití do dopravy, kde má nejvyšší přínosy," uvedl místopředseda komory Jan Habart.

V současnosti jezdí po tuzemských silnicích zhruba 17.500 vozidel na CNG a jejich počet stále roste. Výrazně by k tomu měly přispět také orgány veřejné správy, které mají mít v roce 2020 ve svých vozových parcích minimálně čtvrtinu aut s alternativním pohonem. To by mohlo představovat až 5000 nových CNG vozů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26.10.2017

