Vláda jednání o dotacích podporovaným zdrojům energie přerušila

Praha 20. července (ČTK) - Vláda dnes přerušila jednání o dotacích podporovaným zdrojům energie na příští rok. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje, aby stát příští rok vyplatil na dotacích podporovaným zdrojům energie 37 miliard korun. Je to o zhruba deset miliard korun více než v posledních letech, protože vláda chce od letošního října a po celý příští rok odpustit placení příspěvku na podporu obnovitelných zdrojů energie (POZE) domácnostem a firmám v reakci na rostoucí ceny energií. S navýšením peněz ze státního rozpočtu ale nesouhlasí ministerstvo financí. Podle úřadu by to vedlo k prohloubení deficitu státního rozpočtu.

"Navrhované nařízení má pozitivní vliv na všechny spotřebitele elektřiny, neboť navrhuje kompenzovat platby na podporu elektřiny z OZE a dalších podporovaných zdrojů energie na rok 2023, a tím snížit náklady na energie pro spotřebitele elektřiny. Navrhované nařízení má pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České republice, protože zabrání skokovému zdražení elektrické energie," uvedlo MPO. Nižší cena elektrické energie má podle ministerstva pozitivní vliv na bydlení, cenu zboží a služeb.

Příspěvek podporovaným zdrojům energie (POZE) loni v Česku činil 43,2 miliardy korun, meziročně klesl o 2,1 miliardy korun. Vyplývá to z dat, které na webu zveřejnil Operátor trhu s elektřinou (OTE). Od roku 2006 bylo na podporu POZE v Česku vyplaceno přes 470 miliard korun. Stát loni na dotaci poskytl stejně jako v předchozích zhruba 27 miliard korun, zbytek zaplatili zákazníci ve fakturách za elektřinu. Na kolik peněz přesně budou mít tyto zdroje v daný rok nárok, není stanoveno dopředu, záleží vždy na objemu výroby.

Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje je jedním z opatření státu ke zmírnění dopadů současných vysokých cen energií. Kromě odpuštění poplatku stát připravuje takzvaný úsporný tarif. Sněmovna ho schválila minulý týden. Proti původnímu vládnímu návrhu rozšířila možnost příspěvku ze státního rozpočtu i na dodávky tepla do bytů. O konkrétní podobě tarifu, tedy kdo ho dostane a kolik bude příspěvek státu činit, bude rozhodovat vláda. Podrobnosti stanoví pravděpodobně na přelomu července a srpna.

Půjde o dotaci státu ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří o tuto dotaci sníží zákazníkům účet nebo zálohy. Budou to muset zřetelně uvést ve vyúčtování. Příspěvek na elektřinu a plyn dostanou lidé automaticky. Na úsporný tarif by vláda měla vyčlenit 30,6 miliardy korun.

Návrh rozpočtu na letošní rok původně počítal se snížením dotací na obnovitelné zdroje energie na 19 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale uvedlo, že avizované snížení dotace chce nahradit z úspor, které vznikly mimo jiné díky vyšším tržním cenám elektřiny.

