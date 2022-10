Vláda hovořila o půjčce z nástroje EU, zmocněnec zpracuje analýzu

Praha 12. října (ČTK) - Vláda dnes hovořila o zvažované půjčce z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Vládní zmocněnec pro odolnost a modernizaci ekonomiky Tomáš Hruda do konce listopadu zpracuje analýzu, poté kabinet rozhodne o podpořených projektech a výši půjčky. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Kabinet by měl rozhodnout do konce roku, sdělil v úterý na dotaz ČTK mluvčí ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) Marek Zeman. Maximální výše půjčky činí 350 miliard korun, případnou částku bude určovat kabinet. Podle Beka by půjčkou Česko mohlo posílit investice do obnovitelných zdrojů.

Půjčka by podle premiéra Fialy mohla sloužit jako zdroj financování energetické transformace České republiky. "Možnost požádat o tuto půjčku již využilo sedm evropských zemí včetně Polska nebo Slovinska. Pokud bychom chtěli toto využít, musíme se na to dobře připravit, protože je nutnou podmínkou předložit seznam reforem a investic, které mají být z půjčky financovány," doplnil.

Česko má možnost půjčit si od Evropské komise 14,3 miliardy eur už dva roky, vláda ale dříve neměla zájem. Jde o mechanismus, na němž se státy EU dohodly v rámci boje s ekonomickou krizí vyvolanou pandemií covidu‑19. Kromě Fondu obnovy, z kterého Česko dostane asi osm miliard eur, si může ještě půjčit.

Půjčky mají splatnost 30 let od data poskytnutí dané tranše. "Prvních deset let státy splácejí pouze úroky a teprve po deseti letech začínají splácet jistinu půjčky, a to každý rok pět procent ze zapůjčené částky," přiblížil Zeman. Úrokové sazby podle něj vycházejí z aktuální situace na finančních trzích a dosud byly pro většinu států podstatně výhodnější než financování prostřednictvím dlouhodobých státních dluhopisů.

"Úroková sazba, za kterou jsou jednotlivé tranše půjčky členské zemi poskytovány, se stanoví vždy na celé pololetí. Například v období leden-červen 2022 činily náklady financování z Next Generation EU 1,24 procenta, což je výrazně níže než průměrná dlouhodobá úroková sazba v EU," dodal mluvčí.

Podle červencových informací Hospodářských novin už tehdy Fialův kabinet poslal komisi nezávazné oficiální oznámení, že má o půjčku zájem.

