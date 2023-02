Vláda chce posílit kontrolu nad energetickou infrastrukturou

Praha 16. února (ČTK) - Vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Dnes to při bilanční návštěvě na ministerstvu financí řekl premiér Petr Fiala (ODS), konkrétní opatření ale nezmínil. Rozhodnutí o tom, jakou cestou se v tomto směru kabinet vydá, očekává premiér do konce roku. Fiala už dříve uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci energetické společnosti ČEZ, v níž má stát většinový podíl.

Podle Fialy má Česko ve srovnání s jinými zeměmi relativně malou kontrolu nad energetickou infrastrukturou. "Přemýšlet, jakou cestou posílit vliv státu na energetickou infrastrukturu, je správně. Odpovídá to tomu, jakým výzvám čelíme," řekl premiér. Kabinet se podle něj chce do konce roku rozhodnout, jak bude v tomto směru postupovat. Fiala ale upozornil na to, že s rozhodnutím se pojí řada ekonomických, právních i energetických problémů, které bude třeba zohlednit.

Loni v květnu Fiala v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci ČEZ, přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Agentuře Reuters pak řekl, že ve hře je několik scénářů. Diskuse se měly točit kolem toho, že by se oddělila stará energetická aktiva ČEZ, jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, od obnovitelných zdrojů energie. Vláda se zabývá návrhem, který by usnadňoval rozdělení akciové společnosti strategického zájmu, legislativní rada vlády ale na konci ledna nedoporučila novelu přijmout.

Fiala dnes zdůraznil, že debata o energetické bezpečnosti se nesmí zužovat pouze na kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Je podle něj třeba zajistit i dostatek zdrojů energie, zejména rozvíjet obnovitelné zdroje a jadernou energetiku, a zbavit se závislosti na nespolehlivých dodavatelích energií, jako je Rusko.

