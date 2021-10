Vláda byla pro převod peněz z emisních povolenek na dopady zdražování energií

Praha 20. října (ČTK) - Vláda dnes schválila návrh na převedení části peněz z výnosů z prodejů emisních povolenek do státního rozpočtu. Celkově má jít asi o 17 miliard korun, které chce následně použít na zmírnění sociálních dopadů současného zvyšování cen energií. Nyní tyto peníze směřují do Modernizačního fondu. Změna by měla platit pro následující dva roky. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Foto: Nattanan Kanchanaprat@Pixabay.com



Návrh, který vláda schválila formou novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, musí nyní projednat s Evropskou komisí. Následně bude návrh řešit český Parlament.

Výnosy jsou podle Brabce vyšší, než se původně očekávalo, jeho úřad proto navrhl jejich využití na současné výkyvy cen energií. Peníze měly původně směřovat do Modernizačního fondu, který je určen na investice do modernizace energetiky ve východní Evropě. Do státního rozpočtu by v následujících dvou letech měla jít asi polovina z těchto peněz. Pro rok 2022 má podle současných odhadů jít asi o osm miliard korun, pro rok 2023 dalších devět miliard korun.

V příštím týdnu chce navíc ministerstvo životního prostředí navrhnout při jednání investičního výboru Modernizačního fondu možnost rozšířit oblasti podpory financování z Modernizačního fondu o financování podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 10. 2021

Datum uveřejnění: 20. října 2021

Poslední změna: 26. října 2021

