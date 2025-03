Vláda by měla ve středu projednat zóny pro rychlejší schvalování zelených zdrojů

Praha 11. března (ČTK) - Vláda by ve středu měla projednat zavedení takzvaných akceleračních oblastí, kde budou fotovoltaické a větrné elektrárny schvalovány ve zjednodušeném režimu. S jejich stanovením počítá návrh zákona, od něhož si úřady slibují zefektivnění povolovacích procesů k výstavbě zdrojů. ČTK to řekl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Marek Vošahlík. Stát chce do budoucna zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie.

Foto: Drahunkas@Pixabay.com



Návrh zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) navazuje na už dříve schválené usnesení, které stanovilo základní postup pro vymezování vhodných oblastí pro obnovitelné zdroje v územním plánování.



Návrh zavádí takzvané akcelerační oblasti, kde budou obnovitelné zdroje, konkrétně fotovoltaické a větrné elektrárny, schvalovány ve zjednodušeném režimu. Předem definované podmínky mají podle ministerstva snížit administrativní zátěž investorů a projekty splňující podmínky evropské směrnice nebudou podléhat procesu posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).



"V akceleračních oblastech bude možné povolovat nejen nové OZE projekty, ale i další související infrastrukturu, jako například připojení výroben elektřiny k distribuční, přenosové nebo přepravní soustavě, systémy pro ukládání energie odpovídající produkci v dané lokalitě, dopravní a technickou infrastrukturu související s provozem OZE a opatření ke zmírnění dopadů na území," popsal Vošahlík.



Dokument podle něj určuje další úkoly pro jednotlivé úřady, které budou spolupracovat na určování vhodných oblastí pro akcelerační zóny a schvalování konkrétních projektů.



Samotné vymezení akceleračních oblastí se přitom bude stanovovat na třech úrovních. Konkrétně půjde o územní plány obcí, dále v zásadních územního rozvoje krajů a na celostátní úrovni územním rozvojovým plánem. "Každá akcelerační oblast bude mít územní opatření, které stanoví podrobné podmínky a kritéria pro výstavbu," dodal Vošahlík.



Po zřízení takzvaných akceleračních zón dlouhodobě volají zastánci obnovitelných zdrojů. Podle nich Česko dlouhodobě zaostává ve výstavbě velkých solárních parků, které by se přitom v budoucnu měly stát důležitou součástí energetiky.



Stát do budoucna počítá s výrazným navýšením podílu obnovitelných zdrojů energie. Ten v současnosti činí kolem 19 procent. Podle loni schváleného Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu by měl podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 stoupnout alespoň na 30 procent.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 3. 2025

Tweet

Datum uveřejnění: 11.3.25

Poslední změna: 20.3.2025

Počet shlédnutí: 0